45 yaş üzeri olanlar dikkat! Uzmanından kolon kanseri uyarısı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 07:00

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, 45 yaş üzeri insanlara kolon kanseri uyarısında bulundu.

Dr. Tunç, erken tanı ve tedavi için kolonoskopi önerisinde bulundu. Kolonoskopinin, kalın bağırsakların ucunda kamera olan bir hortum vasıtasıyla görerek inceledikleri bir yöntem olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tunç, kolonoskopi işleminin kalın bağırsak hastalıklarının tümünde en ileri tanı yöntemi olduğunu kaydetti.

“Bu tanı yöntemi de direkt gözlerimizle gördüğümüz için hastalığın ne olduğunu, nasıl olduğunu kendimiz bizzat görüp, tespit edip tanıyı koyabiliyoruz” diyen Dr. Tunç, “Gerektiğinde oradan biyopsi alabilmekteyiz. Bunun yanında bazı hastalıkların tedavisini de kolonoskopi ile sağlayabilmekteyiz. Bunlarda kanamaların tedavilerini kolonoskopi sırasında yapabiliyoruz. Bunun yanında polip dediğimiz kanser sebebi olabilen kitlelerin veya lezyonların kolonoskopik yöntemle ameliyatsız bir şekilde çıkarabiliyoruz. Onun dışında tümürler darlığa yol açmışsa o darlıklara stent yerleştirebiliyoruz. Birçok iltihabi hastalıkların teşhis ve tedavisini bu yöntemle yapabilmekteyiz” dedi.

İKİ YÖNTEM UYGULANIYOR

Kolon kanserinin görüldüğü yaşa değinen Dr. Tunç, “Tüm dünyada 45 yaş üzerinde kolon kanserini erken tanı ve tedavisi açısında kolonoskopi öneriyoruz, bu birincisi. İkincisi ise, bağırsak kanamalarında çatlaklar, makat bölgesi dediğimiz hastalıkların teşhisinde kolonoskopi yapabiliyoruz. Bunun yanında iltihabi hastalıklarda, enfeksiyon hastalıklarında yapıyoruz. Gastroenteroloji uzmanında elinde neredeyse hiçbir riski yoktur. Kolonoskopi işlemleri anestezi eşliğinde yaklaşık 15-20 dakika süren bir işlem. Hastalar işlem sonrası uyanıp, 5 dakika içinde evlerine gidebilmekte” şeklinde konuştu.