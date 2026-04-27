6 yılda 3 ameliyat, 20 kilo tümör: 'Sanki karnımda üçüz bebek taşıyordum'

Adana'da karaciğer ameliyatı sonrası çekilen tomografide karın bölgesinde kitle tespit edilen 61 yaşındaki Safiye Çokan, 6 yılda geçirdiği 3 ameliyatta 20 kilo 100 gramlık tümörden kurtuldu.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Çokan, 2020'de karaciğer ameliyatı olduktan sonra rutin kontroller için gittiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde çekilen tomografide karın bölgesinde kitle olduğunu öğrendi.

İlk ameliyatını Ankara'daki bir özel hastanede olan Çokan'ın karnından 5 kilogramlık tümör çıkarıldı.

Çokan, zamanla kilo alması nedeniyle yürümekte zorluk çekince 2023'te Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Karnındaki kitlenin büyüdüğünün tespit edilmesi üzerine aynı yıl ameliyata alınan üç çocuk annesinin karnındaki 6 kilogramlık tümör temizlendi.

Çokan, nisan ayındaki kontrolde de benzer teşhisin konması üzerine Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Parlakgümüş tarafından gerçekleştirilen üçüncü operasyonda karnını kaplayan 9 kilo 100 gram ve 32 santimetrelik kitleden kurtuldu.

"HİÇBİR YERİM SIZLAMIYORDU, SADECE KARNIM ŞİŞİYORDU"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Safiye Çokan, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Tümör nedeniyle 6 yıldır sıkıntı yaşadığını dile getiren Çokan, şöyle konuştu:

"Hiçbir yerim ağrıyıp sızlamıyordu, sadece karnım şişiyordu. Nefes alamıyor, yatamıyordum. Bir lokma ekmeği zor yiyordum. 6 yıldır böyleyim, 3 ameliyat geçirdim. Çok şükür şimdi iyiyim. Önceden yiyip içemiyordum şimdi rahat yemek yiyorum. İştahım açıldı, hafifledim, oturup kalkabiliyorum."

Çokan'ın eşi Kemal Çokan da "Eşim evin içinde yürüyemiyor, yemek yapamıyor, nefes alamıyordu. Çok zorluklar çektik. Çok şükür şu anda durumu çok iyi." ifadesini kullandı.

"ÜÇÜZ BEBEK KADAR AĞIRDI"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alper Parlakgümüş, bu tür kitlelerin nadir görüldüğünü anlattı.

Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Parlakgümüş, "Hastamızın karnındaki 32 santimetrelik dev bir kitleydi. Çıkarttığımız ana kitlenin ağırlığı 9 kilo 100 gramdı. Bir bebeğin yaklaşık doğum ağırlığını düşünürseniz üçüz bebek kadar ağırdı." dedi.

Parlakgümüş, bu tür kitlelerin nüksetme oranının yüksek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kitle cerrahi olarak tam çıkartılınca hem nüks oranı hem de hastanın yaşam beklentisi artıyor. Tam olarak çıkartabildiğimiz bir hasta olması bizi mutlu etti çünkü bir anda yaşam beklentisi tekrar yüzde 20'lerden yüzde 65-70'lere çıktı. Bu kitlenin etkisiyle hastamızın sindirim ve boşaltım sistemleri baskıya bağlı olarak birtakım problemler yaşıyordu. Çıkarttıktan sonra bu tip sorunların tamamen gerilediğini görünce tabii kitlenin yan etkilerinin azaldığını gördük."