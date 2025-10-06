65 yaş üzeri yurttaşlar, yine yetersiz stok ve bürokratik engellerle grip sezonuna girdi: Aşı krizi kronik!

Sonbaharla birlikte grip sezonu başlarken 65 yaş üzeri, grip aşısına erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Aile sağlığı merkezleri (ASM) ve eczanelerde aşı stokları hızla tükenirken risk grubundaki yurttaşlar ya randevu alamıyor ya da randevu için günlerce beklemek zorunda kalıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verileri, gribin risk grubunda, zatürree ve hastane yatışlarına yol açarak ölüm riskini yüzde 70’e kadar artırabildiğini ortaya koyarken Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre ise nüfusun yüzde 10.2’si 65 yaş ve üzeri yurttaşlardan oluşuyor.

Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) aile hekimliği kolu yürütme kurulu üyesi Dr. Emrah Kırımlı, “Aşıda dışarıya bağımlıyız ve yetecek kadar aşıyı temin edemiyoruz. Asıl sorun, aşıların eczanelere belirli sayıda dağıtılması ve özellikle aşıların çokça yapıldığı ASM’lerin civarındaki eczanelerde aşıların tükenebilmesi” dedi.

‘YORUCU BİR SÜREÇ’

Bu durumun sonucu olarak bazı yurttaşların aşı olamadan grip salgını sezonuna girmek zorunda kaldığına dikkat çeken Kırımlı, ASM’lere aşı gönderilmediğini belirtti. Kırımlı, “Önce reçete için ASM’ye gitmek sonra eczaneye ardından tekrar ASM’ye gitmek gerekiyor. Özellikle ileri yaşlı hastalarımız için oldukça gereksiz ve yorucu bir süreç” ifadelerini kullandı.

Kasım sonu ve aralık ayından itibaren grip salgını sezonu olduğunu anımsatan Kırımlı, “Grip, tansiyon, şeker, astım, KOAH gibi mevcut hastalıklarımızın şiddetlenmesine ve kötüleşmesine yol açabiliyor. Özellikle riskli gruplarda hastaneye yatış, yoğun bakım ihtiyacı gibi ağır sorunlara ve ne yazık ki ölümlere neden olabiliyor” dedi.

GÖZLER 12 EKİM’DEN SONRASINDA

Grip aşısı erişiminde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerine değinen Dr. Emrah Kırımlı, “Öncelikle bakanlık, yıllardır verdiği sözü tutarak yüz sene öncesinde üretmeye başladığımız grip aşısını yeniden üretmeli ve dışa bağımlılıktan kurtulmamızı sağlamalı. Aşı olmak isteyenlerin aşıya erişimi önündeki bürokratik önlemleri kaldırmalı. Grip salgının gerçek bir halk sağlığı sorunu olduğu kabul edilip yurttaşlarımızın canını korumak için grip aşısı teminini sağlamalı. 12 Ekim’den sonra aşı temini yapılacağına dair bilgiler mevcut. Ancak bu ara dönemde aşıya erişimde sorun yaşayabilirsiniz. Bu nedenle eczanenize elinde aşı olup olmadığını da sormanızda fayda var” diye konuştu.