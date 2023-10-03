ABD'de kronik hastalıklar, 35-64 yaş grubu için en başat ölüm sebebi

Yayınlanma: 03.10.2023 - 23:06

Güncelleme: 03.10.2023 - 23:14

Washington Post (WP) tarafından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) dahil yerel yönetimlerin ölüm verilerine dayanılarak hazırlanan analizde, ülkenin sağlık karnesi çıkarıldı.

Analizde, ülkedeki silahlı şiddet ve uyuşturucudan ölümlerin kamuoyunda daha görünür olmasına rağmen 35 ila 64 yaş arası insanlarda kalp hastalığı ve kanser gibi kronik hastalıkların bir numaralı ölüm sebebi olduğuna dikkat çekildi.

Özellikle ülkenin güney ve orta bölgelerinde orta yaş grubu insanların 40 yıl öncesine kıyasla kronik hastalıklara bağlı ölüm oranlarında daha fazla artış görülmeye başlandığı aktarılan analizde, buna sebep olarak da ülkedeki sağlık sistemine işaret edildi.

ABD SAĞLIK SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

Analizde, ABD'nin, diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında koruyucu hekimlik ve sağlık sektöründe daha az yatırım yaptığı, ortalama yaşam süresinin, yoksulluk, ırkçılık, yüksek oranda işlenmiş gıdadan oluşan sağlıksız beslenme alışkanlıkları ile sağlık sistemine güvensizlikten kaynaklı nedenlerle azaldığı belirtildi.

1980'lerin başında en yoksul topluluklardaki insanların ölme olasılığı her yıl yüzde 9 iken, bu rakamın son on yılda yüzde 49'a çıktığına vurgu yapılan analizde, "ABD’de artan eşitsizliğin en iyi barometresi artık gelir değil, hayatın kendisidir. ABD'de servet eşitsizliği artıyor ancak zengin ve yoksul toplumlar arasındaki ortalama yaşam süresi farkı da kat kat daha hızlı genişliyor.” ifadeleri paylaşıldı.

Analizde, kronik hastalıklara örnek gösterilen obeziteye de dikkat çekildi.

Ülkedeki yetişkinlerin 1990'larda sadece yüzde 11,6'sı aşırı kilo ile mücadele ederken, bu oranın şu an yüzde 41,9'a çıktığına işaret edildi.

Analizde, 35-64 yaş arası grupta obezite kaynaklı ölümlerin 1979 ila 2000 arasında iki katına ulaştığı, 2000 ile 2019 arasında da son ölüm oranlarının tekrar ikiye katladığı kaydedildi.