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Adana Şehir Hastanesi'ndeki sağlık emekçilerinin sorunları bitmiyor: Mevcut personel sayısı hasta yoğunluğunu karşılayamıyor

Adana Şehir Hastanesi'ndeki sağlık emekçilerinin sorunları bitmiyor: Mevcut personel sayısı hasta yoğunluğunu karşılayamıyor

5.06.2025 14:49:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
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Adana Şehir Hastanesi'ndeki sağlık emekçilerinin sorunları bitmiyor: Mevcut personel sayısı hasta yoğunluğunu karşılayamıyor

Adana Şehir Hastanesi’nde mevcut personel sayısı, hasta yoğunluğunu karşılamakta yetersiz kalıyor. Nöbetlerin yaygınlaşması, sağlık emekçisinin motivasyonunu ve memnuniyetini olumsuz etkiliyor.

Adana Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının iş yükü, artan personel ihtiyacı nedeniyle kritik seviyelere ulaştı. Son dönemlerde günaşırı nöbetlerin artması, çalışanlar üzerinde ciddi fiziksel ve zihinsel yorgunluğa neden oluyor. Sağlık emekçilerine göre; "İl içinde başka hastanelere yapılan görevlendirmeler nedeniyle personel dağılım cetvelinde kadronun dolu görünmesi, son atamada sadece 3 kişinin alınması, idare tarafından yer değiştirme taleplerini verilen olumsuz cevaplar", hastanedeki sorunları gözler önüne seriyor. 

Bölgenin en yüksek yatak kapasitesine sahip sağlık kuruluşlarından biri olan Adana Şehir Hastanesi’nde mevcut personel sayısı, hasta yoğunluğunu karşılamakta yetersiz kalıyor. Günaşırı tutulan nöbetlerin uzun mesai saatleriyle birleşmesi, dinlenme imkânlarını kısıtlayarak çalışanların verimliliğini düşürüyor. Artan iş yükü sadece hizmet kalitesini değil, aynı zamanda sağlık emekçisinin motivasyonunu ve memnuniyetini de olumsuz etkiliyor.

Adana Şehir Hastanesi’nde yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi yönünde beklenti artmış durumda...Sağlık emekçileri, sağlık hizmetlerinin aksamaması ve çalışan sağlığının korunması adına bu ihtiyacın kısa sürede karşılanması gerektiğini belirtiyor.

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