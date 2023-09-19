AHEF Başkanı Kemal Noyan: ‘Eris varyantının belirtileri COVID’e benziyor’

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

Uzmanların, önlem alınması için uzun süredir uyardığı COVID-19’un Eris varyantının Türkiye’de de görüldüğü resmi olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün Türkiye’de görülmesini endişe konusu sayılmayacak bir gelişme olarak tanımlayarak “Mevcut tedbirlere ve günlük hayatımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Kemal Noyan ise yaptığı açıklamayla Eris’in belirtilerine dikkat çekerek tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Noyan açıklamasında Eris varyantının belirtilerinin diğer COVID-19 varyantlarının belirtileri olan ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı veya solunum güçlüğü ile benzer olduğuna dikkat çekti.

Noyan, bu belirtilerin görülmesi halinde uzmana başvurulması gerektiğini anımsatarak “Yeni varyantlara karşı geliştirilecek aşılar, maske, sosyal mesafe ve el hijyeni gibi korunma tedbirleri önemini artırmıştır” dedi.