Aile hekimleri CİMER’e başvurdu

Yayınlanma: 12.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2023 - 04:00

Konuya ilişkin açıklama yapan AHEF Genel Sekreteri Taner Balbay, “Birçok aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ASM kira, elektrik faturası ve standart sağlık hizmetleri sağlayacak malzemeler alamadıkları, sözleşmeli çalışan sağlık personelinin asgari ücret maaş ve sigorta primlerini ödeyemediği için aile sağlığı merkezlerindeki görevlerinden ayrılarak eski kadrolarına dönmüşlerdir” dedi.

Balbay, “Bu haksız, adaletsiz durumu Sağlık Bakanlığı bürokratlarına defalarca anlatmamıza rağmen henüz bir sonuç alamadığımız için, son çare olarak CİMER’e taleplerimizi ve sıkıntılarımızı içeren bir mektubu tüm aile sağlığı çalışanları olarak yazmak zorunda kaldık” diye konuştu.

