Aile hekimleri, Tıp Bayramı nedeniyle Anıtkabir'deydi

Yayınlanma: 17.03.2024 - 16:27

Güncelleme: 17.03.2024 - 16:27

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Türkü Yağmur Nehir ve beraberindeki heyet, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine AHEF adına çelenk bırakan Yönetim Kurulu Başkan Nehir, Anıtkabir özel defterine yazdığı yazıda “Sana ‘Ya İstiklal ya ölüm’ dedirten genç tıbbiyeli Hikmet Boran’ın ve ‘Buradayız, burada kalacağız’ diyen Memduh Necdet’in ruhunu taşıyoruz” dedi.

'Gitmiyoruz, buradayız'

"Tüm zorluklara rağmen gitmiyoruz, buradayız" ifadelerini kullanan Nehir, "Hak ettiğimiz kıymeti görene, şiddetsiz günlere kavuşana ve muasır medeniyete ulaşana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Senin bizlere öğrettiğin devrimlerinle, bize kendini emanet ettiğin güveninle, seni ve fikirlerini anlayarak aile hekimleri olarak ülkemiz için, sağlık için özveriyle çalışıyoruz. Emanetin emin ellerde Atam" dedi. Heyet, buradaki ziyaretin ardından gazetemizin Ankara temsilciliğini ziyaret etti.





