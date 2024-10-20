Aile hekimleri yeni yönetmelik taslağına ve şiddete karşı seslerini yükseltti

Yayınlanma: 20.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 04:00

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) öncülüğünde 81 ilden Ankara’ya gelen aile hekimleri; yeni yönetmelik taslağı, şiddet ve çıkmaza giren aile hekimliği sistemine yönelik seslerini yükseltti. Hekimler, “Zulüm yönetmeliğine hayır” dedi. Anıtpark’ta mitinge Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere sağlık örgütleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun göreve geldiği günden beri aile hekimliğini güçlendireceğini, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyeceğini söylediğini vurgulayıp şöyle dedi: “Ancak yaptığı ilk icraat mesleki onurumuzu zedeleyen, haklarımızı gasp eden ve geleceğimizi belirsizliğe sürükleyen maddelerle donatılmış zulüm yönetmeliği. Performansa dayalı bir kölelik sistemiyle tehdit edildiğimiz bu yönetmelik, yalnızca bizleri değil, halkımızın sağlığını da tehlikeye atacak.”