Aile hekimlerinden '6'lı karma aşı' değerlendirmesi: 'Aşı temini sorunsuz olmalı ve yeterli stok yapılmalı'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 15:42

Güncelleme: 15.04.2025 - 15:42

Sağlık Bakanlığı; difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren "altı bileşenli karma aşı" uygulamasının yapılacağını ve bu sayede tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklama sağlanacağını açıkladı. Konuya ilişkin Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan (AHEF) bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Bu, sadece teknik bir değişiklik olarak görünse de; aslında toplum sağlığı açısından çok daha güçlü bir kalkanın devreye girmesi demek.Toplumun büyük çoğunluğu, aşıların ne kadar yaşamsal olduğunu pandemi sürecinde daha iyi anladı. Ancak çocuklarımız için yapılan rutin aşılar, sessiz ama etkili birer hayat kurtarıcı olmaya her zaman devam etti. Bu hastalıklar artık günlük yaşantımızda karşımıza çıkmıyor olabilir. Ancak bu, onların tehdit olmaktan çıktığı anlamına gelmiyor. Aksine, bu sessizlik, aşıların ne kadar başarılı olduğunun göstergesi. Bu aşılar uygulamaya geçmeden önce bu hastalıklar nedeniyle ölümler görebiliyorduk" denildi.

'ERKEN VE GÜÇLÜ KORUMA'

Altılı karma aşının, adında da ifade edildiği üzere altı farklı hastalığa karşı koruma sağladığının belirtildiği açıklamada, "Bunların her biri, aşı yapılmadığı takdirde ölümcül veya ağır sonuçlar doğurabilecek hastalıklar hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse:

•Difteri: Boğazda zar oluşturarak solunumu engelleyen, kalp ve sinir sistemini etkileyen toksinlerle zarar veren ciddi bir bakteriyel enfeksiyondur.

•Boğmaca (Pertussis): Bebeklerde nefes durmasına, zatürreye, hatta ölüme neden olabilen şiddetli öksürüklerle seyreden bir hastalıktır.

•Tetanoz: Toprakta bulunan bir bakteriden bulaşır, kaslarda şiddetli spazmlara ve kasları tetaniye sokarak ölüme yol açabilmektedir.

•Çocuk Felci (Polio): Sinir sistemine saldırarak kalıcı felç bırakabilir. Aşılar sayesinde ülkemizde görülmemekte, ancak hala dünyada tehdit olarak varlığını sürdürmektedir.

•Hemofilus influenzae tip B (Hib): Menenjit ve zatürre gibi ağır enfeksiyonlara yol açmaktadır. Küçük çocuklarda çok daha hızlı ilerlemektedir.

•Hepatit B: Karaciğeri etkileyen bu viral hastalık, yıllar içinde siroz ve karaciğer kanserine dönüşebilmektedir.

Altılı aşı sayesinde, çocuklarımız bu hastalıklara karşı daha erken ve daha güçlü korunmuş olacak. Ayrıca, daha az iğneyle daha çok hastalıktan korunmaları, hem ailelerin hem de sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırıyor" denildi.

'TEKNİK DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR'

Yapılan değişiklikle birlikte, hepatit B aşısının karma aşının içinde yer alacağının hatırlatıldığı açıklamada, "Şunu da belirtmek gerekir ki bu aşılar zaten uzun yıllardır var olan teknolojilerin ve aşıların bir arada olduğu; Dünya’da uzun süredir uygulanan bir aşının Türkiye’de yeni uygulamaya geçmesi. Aşı takvimi güncellendi, ama değişmeyen bir şey var: Aşıların zamanında ve eksiksiz yapılması şart. Aşılar sadece bireyi değil, toplumun tamamını korur.

“Toplumsal bağışıklık” dediğimiz şey, bireysel sorumlulukların birleşmesiyle oluşur. O nedenle, ebeveynlerin bu yeni takvime uygun şekilde hareket etmeleri, randevularını aksatmamaları büyük önem taşıyor. Ülkemizde aşıların en yaygın uygulayıcıları olan aile hekimleri olarak bizler, bu geçişe hazırız. Ancak bu süreçte bazı teknik düzenlemelere de ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyoruz:

•Aşı temininin ülke genelinde sorunsuz şekilde yapılması, aşı transferlerinin illere ve aile sağlığı merkezlerine gecikmeden tamamlanması

• Ülke genelinde yapılacak aşılama faaliyetleri için tüm illere yeterli stok sayılarının iletilmesi; Aile sağlığı merkezlerinde yeterli stok planlamasının sağlanarak bebeklerimizin aşıya erişiminde aksaklık yaşanmaması,

•Yeni geçiş sürecinin aile hekimliği performans kriterlerine olumsuz yansımaması, Sağlık Bakanlığı’nın geçiş sürecinde aile hekimlerini performanstan muaf tutması

•Mevcut 5'li karma aşı stoklarının tüketilmesi ile 6’lı karma aşılamalarının başlatılması arasında iller arasındaki geçiş süreçlerinin eş zamanda yapılması ve dönemsel uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi

Tüm bu süreçlerin, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının yükünü artırmadan yönetilmesi hem sahadaki uyumu artıracak hem de halkın kesintisiz sağlık hizmeti almasını sağlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

'BUGÜN YAPILAN BIR AŞI, YARIN ÖNLENMİŞ BİR HASTALIK DEMEKTİR'

Son olarak şu ifadelere yer verildi: "Aşılarla ilgili kafa karıştırıcı bilgiye ulaşmak günümüzde çok kolay. Ama güvenilir ve bilimsel bilgiye ulaşmak da öyle. En doğru bilgi kaynağınız aile hekiminizdir. Aile sağlığı merkezlerine başvurarak hem aşı takvimi hakkında bilgi alabilir, hem de çocuğunuzun hangi aşıları ne zaman olması gerektiğini kolayca öğrenebilirsiniz. Unutmayın: Aşı, geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır. Bugün yapılan bir aşı, yarın önlenmiş bir hastalık, kurtarılmış bir hayat demektir"