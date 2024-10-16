Aile hekimlerine yeni nöbet

Yayınlanma: 16.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Sağlık Hizmetleri Tebliği’ne göre aile hekimlerinin nöbet kapsamı genişletildi. Daha önce E2 ve E3 seviyesindeki hastanelerde nöbet tutan aile hekimlerinin nöbet kapsamına E1 hastaneler de eklendi. Ayrıca aile hekimliği uzman hekimlerine, E1 hastanelerde branş/havuz nöbeti veya icap nöbeti de gelebilecek. Cumhuriyet’e konuşan Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Gökhan Doğramacı, “Hastanelerde hekim kalmadığından geçici görev ve nöbetlerle, taşıma suyla değirmen, geçici hekimlerle hastane döndürülmeye çalışılıyor. Yeni görevlerle, nöbet yükünü artırmak ve sorunları öteleyerek büyütmek yerine yeni atamaların yapılması daha verimli sonuçlar doğuracaktır” dedi.

‘KARARLAR SAHADAN UZAK’

Söz konusu düzenlemelerin masa başında alınan, sahadan kopuk kararların yeni bir örneği olduğunu vurgulayan Doğramacı, “Aile hekimlerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar sadece nöbetlerle sınırlı kalmıyor. Çalışma koşulları, şiddet, mobbing, muayene sürelerinin kısalığı ve özlük haklarımız gibi birçok sorun yıllardır çözümsüz

bırakılıyor. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, şiddete karşı önlemlerin alınması, nöbet ve görev yükümüzün azaltılması için 19 Ekim’de Ankara’da büyük bir miting düzenliyoruz. Tüm hekim sağlık çalışanlarını haklarımızı savunmak için bir araya gelmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.