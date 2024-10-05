Aile hekimlerinin altyapı çilesi sürüyor, arızalar giderilmediği için sistem saatlerce kilitleniyor

Yayınlanma: 05.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.10.2024 - 04:00

Uzmanlar, sonbaharın gelmesiyle grip (influenza) vakalarının arttığına işaret ediyor. Grip enfeksiyonunu önleme, toplum sağlığına katkıda bulunma, hastane yatışlarını azaltma gibi önemli etkileri olan grip aşısı ise sonbahar-kış aylarında yapılmaya devam edecek.

‘İLAÇ ALAMIYORLAR’

Ancak aşılarını reçete ettirmek için aile sağlığı merkezine (ASM) başvuran yurttaşlar, elektronik reçete sisteminin kilitlenmesi nedeniyle saatlerce beklemek ya da daha sonra tekrar gelmek durumunda kalıyor. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Aşı reddi yükseliyor. Aşı olmak isteyenler, çok kritik aşıları bulamıyor. Var olan aşıyı da sistem kilitlendiği için yazamıyoruz” tepkisini gösterdi. Şifre güncelleme getirdiklerini kaydeden Kırımlı, “Muhtemelen veriler saldırıya uğruyor. Böyle bir güvenlik getiriyorlar. Ama bizi kilitliyor. Bize haber vermeden sabah işe başladığımızda değişiklikler gerçekleşiyor. İlk fark eden arkadaşımız bize söylüyor” dedi.

Sisteme erişim sorununu sık sık yaşadıklarının altını çizen Kırımlı, “Problemin ne olduğunu da bilmiyoruz. Zaten her yer çok yoğun. Her şeyi de e-reçete üzerinden yapmak zorundayız” ifadelerini kullanı. Kırımlı, “Kâğıt reçete kullanmaya çalışıyoruz ama grip aşıları kâğıt reçeteyle alınamıyor maalesef. İnsanlar ilaçlarını alamıyorlar. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Özellikli ilaçlar kullananlar, kırmızı reçeteliler alamıyor ilaçlarını” diye konuştu. Problemin çözülmesi gerektiğini vurgulayan Kırımlı, “Biz eski usul kâğıt reçeteyle çözelim diyoruz. Artık öye bir şey de kalmadı. Günde milyonlarca insana ilaç yazılıyor. Bunu kaldıracak bir sistem kurulmalı” değerlendirmesinde bulundu.

‘SORUN ÇOK CİDDİ’

Kırımlı, “Reçete konusunun suçlusu SGK olmasına rağmen hasta ile doktor karşı karşıya geliyor. Yurttaşlar ‘Bir daha mı gidip geleceğim. Zaten zor randevu buluyorum’ diyorlar. Sorunu çözmek için karşılarında kim varsa ona yükleniyor insanlar. Sorun ciddi ve bir an önce çözüm bekliyor” ifadelerini kullandı. l ANKARA