Aile hekimlerinin yönetmelik karşıtı grevi ülke genelinde devam ediyor:

Yayınlanma: 10.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.11.2024 - 12:01

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, hekimlerin ve meslek örgütlerinin tüm itirazlarına karşın 1 Kasım’da yürürlüğe girdi. Bunun üzerine, aile hekimleri ülke genelinde 3 gün iş bırakma eylemi yaptı. Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) yapılan açıklamada, 1. derece sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin de 2-6 Aralık arasında ülke genelinde 5 gün greve çıkacağı öğrenildi. Aralarında TTB, Aile Hekimleri Derneği Federasyonu (AHEF), Genel Sağlık İş Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) gibi toplam 11 sağlık örgütünün ortak imzasıyla yayımlanan açıklamada; “Bu gidişi kabul etmiyoruz. ‘Eziyet Yönetmeliği’ geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir” denildi. TTB Başkanı Alpay Azap, sağlık emekçilerinin grev kararını gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi. Azap, iş bırakma eyleminin 1. basamak sağlık kuruluşlarında gerçekleşeceğinin altını çizerek “Yönetmelik 1. basamak sağlık hizmetlerini, özellikle aile hekimi ve Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) görev yapan sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor. Ama elbette 1. basamak, 2 ve 3. basamakta verilen hizmetleri ve burada çalışanları da yakından ilgilendiriyor. Sağlık sisteminin en önemli parçası 1. basamaktır. Bizim ülkemizde de sağlık sisteminde yaşanan yenidoğan skandalında gördüğümüze benzer pek çok sorun 1. basamak hizmetlerin düzeltilmesi ile çözülebilir. Oysa bakanlık yapısal bir takım düzeltmeler yapmak yerine ‘performans ve ödeme’ sistemi ile uğraşıyor. Bu yönetmeliğe ilişkin en önemli itirazımız da bu. Bizler daha iyi çalışan ve koruyucu hizmetlerin öne çıkarıldığı, hem halkın sağlığını gözeten hem de sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştiren bir düzenleme istiyoruz. Bunun için karşılanabilir olduğunu düşündüğümüz 5 temel talebimiz var. Yönetmeliğin geri çekilmesi dışında bu taleplerimizin de karşılanmasını istiyoruz. Eylemlerimizin yönetmeliğin geri çekilmesini sağlayacağını umuyoruz” dedi.

‘TALEPLERİMİZDE ISRARLIYIZ’

İş bırakma grevlerinin tüm sendikalar ve örgütler olarak desteklendiğine dikkat çeken Azap, “ASM’lerde çalışan hekimlerin, sağlık çalışanlarının tüm örgütleri olarak bir aradayız, birlikte hareket ediyoruz. Eylemlerimizi sonuç alana kadar devam ettireceğiz. İş bırakma bu eylemlerden sadece birisi. Bunun dışında derdimizi kamuoyuna anlatabilmek, yetkilileri uyarabilmek ve değişimi gerçekleştirebilmek için çeşitli etkinlikler planlıyoruz. Broşürler, posterler, basın açıklamaları, basın toplantıları gibi etkinlikler yapacağız. Bu yönetmelik yayımlanmadan önce taslak kamuoyuna sızdı. O günden itibaren aile hekimliği alanındaki örgütler Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler yönetmeliğin yayımlanmasından sonra da devam etti. Bu görüşmelerden anladığımız kadarıyla bakanlık, yönetmeliğin bazı noktalarındaki yanlışları kabul etse de genelinin iyi olduğunu düşünüyor. Uygulamak konusunda da kararlılar. Ancak biz de bu yönetmeliğin, halkın sağlığına ve hekimlerle sağlık çalışanlarının özlük haklarına bir katkı sunmayacağını, daha ciddi yapısal düzenlemeler gerektiğini düşünüyoruz. Taleplerimizde ısrarlıyız” ifadelerini kullandı.