Akıllı saate bakan doktora koşuyor

Yayınlanma: 05.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2025 - 04:00

Zamanı takip etmekten fazlasına imkan veren akıllı saatler kalp atış hızından oksijen seviyesine kadar birçok konuda kullanıcıları bilgilendiriyor. Akıllı saatlerin verilerini dikkate alan kullanıcılar hastaneye koşuyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nden Uzman Dr. Koray Demirtaş, “Güvenilir markaların, parazitsiz kayıtlar yaparak felç riski yaratabilecek ritim bozukluklarının tespitinde faydalı olduğu görülmüştür” dedi.

Son dönemde akıllı saatler, sağlık takibi konusunda büyük ilgi görüyor. Nabız ölçümü, uyku düzeni ve adım sayma gibi özellikleri bulunan bu cihazlar, her yaştan ve alandan kullanıcının dikkatini çekiyor. Akıllı saatlerinin kaydettikleri verilerden yola çıkarak doktora giden kullanıcıların hastalıkları tespit edilebiliyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nden gazetemize konuşan Uzm. Dr. Koray Demirtaş, güvenilir markaları kullanan yurttaşların parazitsiz kayıtlar yaparak çeşitli kalp rahatsızlıkların tespit edilmesini sağladığını belirtti.

‘GÜVENİLİR CİHAZLAR, DAHA DOĞRU SONUÇLAR’

Uzm. Dr. Demirtaş, “Ritim bozukluğunu ve yavaş ritmi tespit ettiği birkaç vakamız var. Fakat Türkiye’de, akıllı saatler insanların kolunda olsa da EKG çeken, düzenli ve güvenilir ritim kaydı yapan cihaz sayısı az. O yüzden kullanımı, dünya verisi kadar yaygın değil” dedi. Demirtaş, konu hakkında tekli ve gruplu çalışmaları derleyen değerlendirme makalelerinde, sonuç olarak kullanımı kolay, güvenilir ve parazitsiz kayıt alma oranı yüksek markaların doğru sonuç verme oranının yüksek olduğunu söyledi.

Demirtaş, “Klinik çalışmalarda, olay gerçekleştiğinde hastada bir şikayet veya belirti ortaya çıktığında, hastanın kendi gayretiyle EKG kaydı alması söz konusu oluyor. Hastanın şikayetinin olmadığı durumlarda kendiliğinden EKG alması ise çok sık görülmüyor, ancak bazen mümkün olabiliyor” ifadelerini kullandı. Demirtaş, “Hastaya ait olduğu için herhangi bir sağlık merkezine ihtiyaç duyulmaması, sürpriz gelişen ritim bozukluklarını yakalayabilmesini sağlıyor” dedi. Tanısal anlamda belirleyici olmasa da önemli veriler sağlanabildiğini söyleyen Demirtaş, “Hastaların kendi başlarına bir sonuca varmadan önce bir profesyonele danışmaları gerek. Türkiye’de bu cihazların satışını yapan firmalar, sağlıkla ilgili özelliklerini tam olarak bilmiyor ve daha çok farklı alanlara odaklanıyorlar. Teknoloji ilerledikçe sadece hasta bireyler değil, sporcular ve gençler arasında da bu cihazların kullanımı yaygınlaşacak” dedi.

NASIL ÖLÇER?

Kalp ritmini ölçebilen akıllı saatlerde, fotopletismografi (PPG) olarak bilinen teknolojik sistem, saatin bilekle temas etmesiyle çalışmaya başlıyor. Sensör, derinin alt bölümünden kırmızı rengi yansıtılırken, yeşil rengi ise soğuruyor, kalbin her atışında bileğinizde daha fazla kan akışı olacağı için yeşil ışık emilimi azalıyor. Sensörler, bu noktadaki ışık değişimlerini analiz ederek nabzın belirlenmesini sağlıyor.