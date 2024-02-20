Akşam yemeğiniz belirtileri gösteriyor: Kanser riski taşıyor

Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:06

Güncelleme: 20.02.2024 - 16:06

Tıpta 200'den fazla farklı kanser türü sayılıyor ve bazılarının belirtileri diğerlerinden daha belirgin. Ancak yiyecekleri nasıl tükettiğinizle ilgili açık bir uyarı işareti olan ve asla göz ardı edilmemesi gereken bir takım belirtiler bulunuyor. İşte yemek masasında oturduğunuzda göz ardı etmemeniz gereken üç temel kanser belirtisi...

İŞTAH KAYBI YAŞAMAK

Kanser hastalarına ve ailelerine destek sağlayan önde gelen yardım kuruluşu Macmillan , bazı genel belirtilerin beslenme şeklimizi etkileyebileceğini söyledi. Dikkat edilmesi gerekenlerden ilki iştah kaybıdır. Her zamanki kadar yemek yemek istemiyorsanız veya çabuk doyuyorsanız, doktorunuzla konuşmanızda fayda var.

YUTKUNMA VE ÇİĞNEMEDE ZORLUK YAŞAMAK

Dikkat edilmesi gereken bir diğer durum ise yutkunmada, çiğnemede zorluk yaşamanız veya boğazınıza bir şeyin takıldığını hissetmenizdir.

UZUN SÜRELİ HAZIMSIZLIK VE MİDE YANMASI

Son olarak, eğer üç hafta veya daha uzun süre boyunca hazımsızlık veya mide yanması geliştirirseniz veya aşırı derecede acı veriyorsa, bu aynı zamanda bir uyarı işareti de olabilir. Ancak bol miktarda baharatlı yemek yedikten sonra bunun normal olduğunu unutmamakta fayda var.

Macmillan ayrıca akşam yemeği saatinin, olağandışı sorunlara dikkat etmek için günün önemli bir zamanı olduğunu da tavsiye ediyor. Ayrıca şişkin veya şişmiş bir karnınız varsa doktorunuzla konuşmalısınız. Özellikle tekrar tekrar oluyor veya uzun sürüyor. Şişkinlik birçok durumun belirtisidir ancak yumurtalıklar, fallop tüpleri veya karın zarı gibi bazı kanser türlerinde de görülür.