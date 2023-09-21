Alzheimer’dan korunmak için bu adımları izleyin!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:55

Güncelleme: 21.09.2023 - 10:59

Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Yakup Türkel, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.

Alzheimer hastalığının farkındalığını artırmak için 21 Eylül tarihinin Dünya Alzheimer Günü olarak kabul edildiğini ifade eden Doç. Dr. Yakup Türkel, "Alzheimer hastalığı, günlük yaşam aktivitelerinde (yemek yapma, alışveriş yapma, hesap yapma vb.) ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize nörolojik ve davranışsal değişikliklerinin eşlik ettiği bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK HAYATIN HER ZAMANKİ GİBİ SÜRDÜRÜLMESİNİ ENGELLER"

Alzheimer’ın yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu vurgulayarak "Halk arasında genelde bunama olarak bilinen Alzheimer hastalığı, günlük hayatın her zamanki gibi sürdürülmesini engeller" şeklinde konuştu.

"DÜNYADA YAKLAŞIK 55 MİLYON DEMANS HASTASI VAR"

Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasında en önemli bir risk faktörünün yaşlanma olduğunun altını çizen Nöroloji uzmanı şu bilgileri paylaştı:

"65 yaş sonrasında hastalığın görülme sıkılığının sürekli artış içinde olduğu bilinmektedir. 65 ile 85 yaşları arasında hastalığın görülme sıklığı her 5 yılda bir 2 katına çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada yaklaşık 55 milyon demans hastası bulunmakta ve bu sayının 2030’da 78 milyona ve 2050’de ise 139 milyona çıkması beklenmektedir. Türkiye’de ise 600 bin ile 1 milyon arası Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir. Bu yüzden Alzheimer hastalığı ve diğer demans nedenleri küresel bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. 65 yaş üzeri bir birey, özellikle yakın zamanda olan olayları unutuyorsa ve aynı şeyleri tekrar tekrar soruyorsa en yakın zamanda nöroloji hekimine başvurmalıdır."

"KORUNMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER"

Uzmanlar Alzheimer hastalığından korunma yöntemlerini şu şekilde sıraladı:

-Egzersiz yapmak,

-Düzenli ve dengeli beslenmek (Akdeniz tipi beslenme, balık tüketimi, sebze ve meyve tüketimiyle bu hastalığın başlaması ve ilerlemesi yavaşlatılmaktadır),

- Hipertansiyon, diyabet (diabetes mellitus) ve hiperkolesterolemi gibi damarsal risk faktörlerinin kontrol altına alınması,

-Alkol ve sigara kullanımından uzak durmak,

-Zihni aktif tutmak (daha fazla kart oyunları, dama oynama ve bulmaca çözme vb.),

-Sosyalleşmek.”

"ALZHEIMER HASTALARININ VARLIĞINDAN HABERDAR OLMALIYIZ"

Doç. Dr. Yakup Türkel, toplum olarak çevremizdeki Alzheimer hastaların varlığından haberdar olup, bu kişilerin özene ve desteğe ihtiyacı olduğunu bilmemiz çok önemli olduğunu sözlerine ekleyerek açıklamalarını sonlandırdı.