Ankara’da yenidoğanlara 'Rotaryen nefes': Uluslararası iş birliğiyle yoğun bakıma cihaz desteği

Ankara’da yenidoğan bebeklerin yaşam mücadelesine destek olacak önemli bir sağlık yatırımı hayata geçirildi. Rotary Foundation ve Ankara Çayyolu Rotary Kulübü öncülüğünde yürütülen “Neonatal Bebeklere Sağlıklı Bir Gelecek İçin, Rotaryen Nefes” projesi kapsamında temin edilen tıbbi cihazlar, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak Ek Binası Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene proje paydaşları, sağlık çalışanları ve çok sayıda davetli katılırken organizasyona kulübün dönem başkanları Elif Tiğli Özcihan ve Emrah Albustanoğlu ev sahipliği yaptı.

YENİDOĞANLAR İÇİN HAYATİ DESTEK

Proje kapsamında hastaneye 1 adet neonatal ventilatör ile 4 adet transkutan bilirubin ölçüm cihazı bağışlandı. Özellikle prematüre bebeklerin ihtiyaçlarına uygun özellikler taşıyan ventilatör cihazı, yoğun bakım ünitesinde aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Projenin temel amacının, yenidoğan bebeklerin hayata daha sağlıklı bir başlangıç yapmasını sağlamak olduğu vurgulandı.

GÜNEY KORE İLE ORTAK FİNANSMAN

Projenin yürütücüsü Elif Tiğli Özcihan, toplam bütçesi 33 bin dolar olan çalışmanın finansmanına ilişkin bilgi verdi. Buna göre bütçenin 2 bin 600 doları Türkiye’deki Rotary ve Rotaract kulüpleri, 30 bin 400 doları ise Rotary Vakfı ve Güney Kore’de faaliyet gösteren Asan Sungwoong Rotary Kulübü tarafından karşılandı.

Özcihan, uluslararası dayanışmanın somut bir örneği olan projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

TEDAVİ KAPASİTESİ ARTACAK

Yılda 2 bin 500’ün üzerinde doğumun gerçekleştiği hastanede yapılan bağışla, özellikle yoğun bakım ihtiyacı duyan bebeklere yönelik hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Proje sayesinde yılda 500’den fazla bebeğe daha etkin sağlık hizmeti sunulabileceği ifade edildi.

Türkiye’de 70 yılı aşkın geçmişe sahip Rotary’nin, 250’yi aşkın kulüp ve 6 bin 500’den fazla üyesiyle sosyal sorumluluk projelerini sürdürdüğünü belirten Özcihan, özellikle “Küresel Bağış” programlarının toplumlarda kalıcı ve ölçülebilir fayda sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Proje, hem sağlık altyapısına katkısı hem de uluslararası iş birliği boyutuyla dikkat çekerken, yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinde önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.