Ankara Tabip Odası'ndan tepki: 'Robot değil hekimiz'

Yayınlanma: 14.05.2024 - 14:51

Güncelleme: 14.05.2024 - 14:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta duyurduğu “Onaylı Randevu Sistemi” adı verilen yeni randevu sistemine dün geçildi. Yeni sisteme göre, ertesi gün randevusu olan hastalar akşam saat 20.00’ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Sağlık Bakanlığı tarafından il sağlık müdürlüklerine gönderilen “10 soruda Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde Onaylı Randevu Dönemi” yazısına göre randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin yeni randevu alması kısıtlanacak. Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek. Sağlık Bakanlığı’nın yazısındaki 6. ve 9. maddelerde de “randevusuz hizmet” ifadeleri yer alıyor. ATO'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Hekimler olarak muğlak bir biçimde ucu açık bırakılan sağlık tesislerinden randevusuz hizmet ibaresinin ne anlama geldiğini merak ediyoruz" denildi.

'HEKİMLERDEN TÖLERANS BEKLENİYOR'

Sağlık sisteminin yapboz tahtasına döndüğünü, anlayış ve toleransın hekimlerden beklendiği açıklamada "Odaya gelen bilgilere göre, bazı kamu hastanelerinde idareciler tarafından ilk günlerde onay vermeyi unutan hastaların muayene için hastanelere gelmesi durumunda randevu çakışmaları yaşanabileceği, 'herhangi bir tartışma ya da gerginlik yaşanmaması' adına ilk haftalarda bu durumlara hekimlerce 'tolerans gösterilmesi' gerektiği belirtilmektedir" ifadeleri yer aldı.

'KAOSA ZEMİN HAZIRLAR'

Yazıdaki ifade muğlaklığının sadece hekime yönelik şiddeti değil, randevuların çakışması durumunda hastalar arasında da şiddete yol açacak bir kaosa zemin hazırladığının altı çizilen açıklamada "Niteliğe değil niceliğe önem veren, mesleki değerleri ve evrensel tıp etiği ilkelerini yıpratan performansa odaklı sağlık hizmeti sunumundan vazgeçilmelidir. Bizler robot değil, hekimiz" denildi.



