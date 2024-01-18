Ankara'daki köklü hastaneler gözden çıkarıldı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 03:00

Ankara’da iki şehir hastanesinin açılmasının ardından şehir merkezinde bulunan köklü hastaneler “yeniden yapılma” bahanesiyle kapatıldı. Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda, bu hastanelerin yeniden yapılma projelerine ayrılan ödenekler devede kulak kaldı. Sağlık Bakanlığı’na yüzde 152 artışla ayrılan 82.7 milyar lira ödenek ile bu yıl 16 bin 822 yatak ve 486 ünite hizmete alınacak.

Programda yer alan verilere göre bu yıl, toplam 6 bin 450 yatak kapasiteli altı şehir hastanesi projesi tamamlanarak hizmete girecek. 2024’te tamamlanacak projelere 7 milyar 764 milyon TL, devam edecek projelere 14 milyar 378 milyon TL olmak üzere 16 şehir hastanesi için bu yılın sağlık bütçesinden toplam 22 milyar 142 milyon lira ödeme yapılacak. Antalya, Aydın, Ordu, Sakarya, Samsun, ve Şanlıurfa şehir hastanelerinin bu yıl tamamlanması planlanırken; Van, Muğla ve Hatay şehir hastanelerinin projelerine yeni başlanacak. Yeni başlanacak üç şehir hastanesinin proje tutarı 24 milyar TL olarak görülürken 2 milyar 582 milyon TL ödenek ayrılacak.

ÖZEL ÖDENEK

Şehir hastanelerinin kullanım bedeli için 130 milyar 767 milyon TL olan 2017-2024 arası hizmet ödemelerinin kalan 57 milyar 554 milyon TL’sinin bu yıl “özel ödenek”ten ödeneceği belirtildi.

Öte yandan proje başlama tarihi 2023 olan ancak ödenek ayrılmayan ve proje tutarı 2 milyar 645 milyon TL olan Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yapımı için 2024’te 273 milyon TL ödenek ayrıldı. Proje tutarı 5 milyar 600 milyon lira olan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yapımı için de 2023’te 168 milyon harcama yapılırken, 2024 bütçesinden 478 milyon TL ayrıldığı görüldü. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeniden yapımı için ise proje tutarı 5 milyar 600 milyon lira iken 2024’te burası için yalnızca 547 milyon TL ödenek ayrılacak.