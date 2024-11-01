Anne sütünü artırmanın doğal yolları: Uzman önerileri

Yayınlanma: 01.11.2024 - 09:44

Güncelleme: 01.11.2024 - 09:44

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gizem Aydın Amil, anne sütünün yalnızca bebeklerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlamakla kalmayıp, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, uzun vadeli sağlıklarını desteklediğini ve psikolojik bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Amil, bebeklerin sağlıklı büyümesi için en önemli besin kaynağı olan anne sütünü artırmaya yönelik öneriler paylaştı.

ANNE SÜTÜ, İLK AŞIDIR

Diyetisyen Gizem Aydın Amil, anne sütünün içerdiği antikorların, bebekleri enfeksiyonlara karşı koruduğunu ve tip 1 diyabet, astım, obezite, ani bebek ölümü sendromu gibi hastalıklara yakalanma riskini azalttığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bebeklerin ilk altı ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmesini önerdiğini belirten Amil, “Anne sütü, bebeklerin zihinsel ve fiziksel gelişimini destekleyen protein, yağ, vitamin, mineral ve antikorlar içerir” dedi.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRMANIN YOLLARI

Anne sütünün artırılması için basit ama etkili yöntemleri sıralayan Amil, düzenli emzirme, sıvı tüketimi, dengeli ve besleyici bir diyet ile stres yönetiminin önemini vurguladı:

Düzenli Emzirme: Bebeğin emme sıklığı, annenin süt üretimini artırır. Bebeğin istediği her an emzirmek, hem süt miktarını hem de kalitesini artırır.

Bebeğin emme sıklığı, annenin süt üretimini artırır. Bebeğin istediği her an emzirmek, hem süt miktarını hem de kalitesini artırır. Sıvı Tüketimi: Anne sütü yüzde 87 oranında su içerir. Günde 2-3 litre su içmek, anne sütü üretimini destekler. Sütlü içecekler, şekersiz komposto, taze meyve suları ve bitki çayları sıvı alımını artırır.

Anne sütü yüzde 87 oranında su içerir. Günde 2-3 litre su içmek, anne sütü üretimini destekler. Sütlü içecekler, şekersiz komposto, taze meyve suları ve bitki çayları sıvı alımını artırır. Dengeli Beslenme: Besleyici bir diyet, süt üretimini destekler. Yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, kaliteli protein kaynakları, kuruyemişler, meyveler gibi besinleri diyetinize dahil etmek faydalıdır.

SÜT ARTIRICI BESİNLER

Diyetisyen Gizem Aydın Amil, anne sütünü artırmaya yardımcı olan bazı besinleri sıraladı:

Rezene: Süt üretimini destekleyen doğal bir bitkidir.

Süt üretimini destekleyen doğal bir bitkidir. Tam Tahıllar ve Yulaf: Lif ve demir açısından zengin olan bu gıdalar, oksitosin ve prolaktin hormonlarının salgılanmasını teşvik ederek süt üretimini artırır.

Lif ve demir açısından zengin olan bu gıdalar, oksitosin ve prolaktin hormonlarının salgılanmasını teşvik ederek süt üretimini artırır. Biberiye, Fesleğen ve Sarımsak: C ve K vitaminleri içeren bu bitkiler, süt üretimini destekler.

C ve K vitaminleri içeren bu bitkiler, süt üretimini destekler. Kuruyemişler ve Yağlı Balıklar: Omega-3 yağ asitleri, DHA ve B-12 içeriğiyle bebeklerin sinir sisteminin gelişimini destekler.

DİNLENME VE STRES YÖNETİMİ

Amil, stresin süt üretimini olumsuz etkileyebileceğini belirtti ve annelere dinlenmelerini önerdi. Nefes egzersizleri, meditasyon, hafif yürüyüşler ve uyku düzenine dikkat etmek, annelerin süt üretimini olumlu etkiler.

EKSTRA İPUÇLARI

Amil, anne sütünün saklanması, çözülmesi, emzirme pozisyonları ve sosyal desteğin önemine de değindi. Sütü saklarken steril kaplar kullanılması gerektiğini vurgulayan Amil, annelerin kendilerini iyi hissetmelerinin süt üretimini desteklediğini belirterek “İhtiyaç duyduklarında destek almaktan çekinmemelidirler” dedi.