Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:36

Güncelleme: 28.12.2023 - 17:36

Çoğu zaman gribal enfeksiyona oldukça benzeyen semptomlar ile kendini belli eden hepatit B virüsü bazı hastalarda vücutta herhangi bir belirti göstermiyor. Bu nedenle anlaşılması da güçleşebiliyor. Peki, Anti HBS nedir? Anti HBS pozitif ne demek?



ANTİ HBS NEDİR?

Anti HBS, Hepatit B virüsüne karşı vücut tarafından bağışıklık sisteminin ürettiği bir antikordur. Anti HBS testi ile kişinin daha önce Hepatit B virüsüne maruz kalıp kalmadığı veya Hepatit B aşısının kişide koruma sağlayıp sağlamadığı tespit edilir. Hepatit-B virüsüne karşı bağışıklığı olan bir kişinin anti hbs testi pozitif ve yüksek çıkacaktır. Yapılan test ile bu virüse karşı vücutta üretilen ve antikor adı verilen proteinler saptanır. Anti hbs yüksekliği durumunda kişi hepatit-b virüsüne karşı bağışıklığa sahiptir tespiti yapılabilir. Bu bağışıklık kişinin daha önce hepatit aşısı olduğu veya bu hastalığa yakalandığı anlamına gelir. Anti hbs negatif bir sonuç verirse de bu durum kişinin virüse karşı bağışıklığının olmadığının cevabıdır.



ANTİ HBS POZİTİF NE DEMEK?

Anti hbs değerinin yüksek çıkması yani kan testinde anti hbs'nin pozitif olması, kişinin hepatit-b virüsüne karşı bağışıklık taşıdığı ve korunduğunu gösterir. Test sonucunda 10 mIU/mL ve üzerinde çıkan bir sonuç vücudun hepatit b’den koruyucu düzeyde antikor oluşturduğu anlamına gelir. Anti HBS’nin pozitif olması daha önceden aşı olunması veya bu enfeksiyonu kapıp, iyileşilmesinin bir sonucu olabilir.





