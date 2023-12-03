Antidepresan olarak bile kullanılıyor, bu bitki binbir derde deva

Yayınlanma: 03.12.2023 - 10:14

Güncelleme: 03.12.2023 - 10:14

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un paylaştığı bilgilere göre, sarı kantaronun çeşitli sağlık faydaları bulunmaktadır. İşte öne çıkan bazı faydaları:

Antidepresan Etki: Özellikle Almanya'da yaygın bir şekilde kullanılan sarı kantaron, hafif sedatif ve antispazmodik olarak işlev görerek uykusuzluk ve anksiyeteye yardımcı olabilir. Aynı zamanda depresyon tedavisinde de kullanılmıştır. Ağrı Kesici ve İyileştirici Özellikler: Sarı kantaronun ağrı kesici ve iyileştirici özellikleri vardır. Nevralji, siyatik ve sinir hasarı sonrası iyileşmeyi destekleyebilir. Cilt Sağlığı: Harici olarak kullanıldığında, yara, morluk ve yanık gibi cilt sorunlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca sivilce izleri üzerinde etkili olabilir. Migren Tedavisi: Sarı kantaron migren hastalığının tedavisinde etkili olabilir. Sarı kantaron çayı migren ataklarına iyi gelir, sarı kantaron yağı ile baş kısmına masaj yapılması migren krizlerini önleyebilir. Mide Sağlığı: Sarı kantaronun yaraları iyileştirici özelliği nedeniyle ülser ya da gastrit gibi durumlarda mide sağlığını destekleyebilir. Zayıflama ve Metabolizma: Sarı kantaron, vücuttan toksin maddelerin atılmasını kolaylaştırarak yağların yakılma işlemini hızlandırabilir. Tok tutucu özellikleri ile kilo vermeye yardımcı olabilir. Antiviral Aktivite: Sarı kantaron bileşenleri laboratuvar ortamında grip, Herpes simplex 1 ve 2 gibi virüslere karşı antiviral aktivite gösterebilir. Uykusuzluk Problemlerine Yardımcı: Sarı kantaron çayı, gece uykularının düzenlenmesine yardımcı olabilir. Adet Sancıları ve Çocuklarda İdrar Kaçırma: Sarı kantaron çayının kadınlarda adet sancılarına, çocuklarda ise gece altını ıslatma problemine iyi geldiği belirtilmiştir. Uykusuzluk Problemlerine Karşı Şurup: Sarı kantaron şurubu, özellikle uyku problemi yaşayanlarda kullanıldığında uykusuzluğa iyi gelebilir.

Ancak, bitki ve bitki ürünlerinin kullanımıyla ilgili herkesin vücut yapısı farklıdır ve bireysel tepkiler değişebilir. Bu nedenle, sarı kantaron veya herhangi bir bitkisel ürünü kullanmadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir.