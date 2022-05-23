Apandisit nedir? Apandisit belirtileri nelerdir?

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:20

Halk arasında kör bağırsak olarak bilinen, apendiks karın boşluğunun altında kalın bağırsağın başlangıç kısmında bulunan bir kesedir. Bu kesenin boyutu her insana göre değişmek ile birlikte genellikle 10 santimetredir. Bu organın iltihaplanması apandisit hastalığına neden olur.

Apendiksin işlevi halen bilinmemektedir. Vücut içinde görevi tam olarak bilinmeyen apendiksin bağışıklık sistemiyle ilgili bir organ olabileceği tahmin edilmektedir.

APANDİSİT NEDİR?

Apandisit, Apendiks organının iltihaplanması sonucu çıkan hastalığa denir. Apandisit 2 yaşından sonra her yaştaki kişide görülebilir.

APANDİSİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Apandisitin en yaygın belirtisi karnın sağ altı kısmına giren şiddetli ağrıdır. Apandisit ağrı günlük hareketlere engel olacak kadar şiddetlenebilir. Apandisit ağrısına kusma ve mide bulantısı da eşlik edebilir.

Apandisitin diğer belirtileri;

-Karında şişkinlik

-İştah kaybı

-Karnın sağ alt tarafında giderek artan ağrı

-Gaz çıkaramama

-Yüksek ateş

APANDİSİT NEDENLERİ NELERDİR?

Apandiste neyin enden olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Apandiste neden olduğu düşünülen en önemli faktör kör bağırsağa bağlı lümen denilen uzantının tıkanmasıdır. Apandisitin nedenleri

-Sindirim kaynaklı iltihaplanmalar

- Sertleşmiş dışkıların birikmesi

-Bağırsak kurtları

- Bağırsak enfeksiyonları

-Genetik yatkınlık

-Limon, nar çekirdeği gibi besin artıklarının apandikse kaçması

APANDİSİT PATLAMASI

Apandisit patlaması büyük bir risktir. Apandisit patlaması hastalığın ilerlediğini gösterir. Apandisit patlaması durumunda en kısa sürede hastaneye gidilmelidir. Erken dönemde müdahale edilen apandisit vakalarında hastanede yatış süresi, azalırken müdahalenin geciktiği durumlarda hastaneden yatış süresi uzar. Apandisit patlaması ve iltihabın karın bölgesine yayılması septik şoka neden olup hayati tehlikeye yol açabilir.

ÇOCUKLARDA APANDİSİT

Çocuklarda karın ağrısı birçok nedenle görülür. İshal, kabızlık ve hatta orta kulak iltihabı bile karındaki lenf bezlerini şişirip, karın ağrısına neden olabilir. Bu nedenle her karın ağrısı apandisit olarak değerlendirilmemelidir. Ağrının süresi ve başlama yeri, teşhis konusunda yol göstericidir ancak apandisit başlangıç aşamasında çok tipik bulgular vermeden ilerleyebilir. Bütün yaş grupları göz önüne alındığında çocuklarda en sık acil cerrahi girişim gerektiren durum apandisittir. İlk yaşlarda çok sık görülmez, daha sonra giderek artar. Genellikle okul döneminden ergenliğe kadar olan süreçte fazla rastlanmaktadır. Apandisitin çocuklar arasında yaygın olmasının nedeni enfeksiyonlara daha yatkın olmalarıdır.

APANDİSİT TANI VE TEDAVİSİ

Apandisit belirtileri pek çok hastalıkla benzerlik göstermesi nedeniyle tanısı oldukça zordur. Apandisit tanısında fiziki muayene sonrasında karın ultrasonu ya da MR yöntemlerine başvurulabilir. Apandisit tanısında en önemli unsur kişinin hikayesi ve şikayetleridir.

Apandisitin en yaygın tedavisi apandisitin vücuttan çıkarılmasıdır. Apandisitin cerrahi işlem uygulanarak çıkarılmasına apendektomi denir. Apendektominin 2 çeşidi vardır. Apendiksin çıkarılması laparoskopik veya açık cerrahi yöntemlerinden biri ile uygulanır. Her ikisinde de hastaya genel anestezi uygulanır. Nadiren apandisit patlamamışsa antibiyotik ile tedavi edilebilir.