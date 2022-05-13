Mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir?

13 Mayıs 2022 Cuma, 17:48

Bulantı vücudun verdiği çeşitli uyarılar sonucunda midenin verdiği tepkiye denir. Mide bulantısı, hemen hemen herkesin hayatında en az 1 kez yaşadığı bir durumdur. Mide bulantısı birçok hastalığın habercisi olabilir. Mide bulantısı her yaştan insanda görülebilir. Mide bulantısına kusma eşlik edebilir. Mide bulantısı uzun süreli yaşandığında bireyin hayatını olumsuz etkiler. Mide bulantısı bir kaç günden uzun sürerse mutlaka bir doktora danışılmalı.

MİDE BULANTISININ NEDENLERİ?

Mide bulantısı bir hastalığın habercisi olabileceği gibi aşırı yağlı bir yemek ya da bir ilaç mide bulantısına neden olabilir.

Mide bulantısına neden olabilecek hastalıklar:

Mide bulantısı birçok hastalığın belirtisi olabilir.

Bağırsak tıkanıklığı

Kalp krizi

Vertigo

Safra kesesinde ya da böbrekte taş olması

Mideyi etkileyen bakteri ve virüsler

Kemoterapi ilaçlar

Besin zehirlenmesi

Reflü, Gastrit gibi mide hastalıkları

Gebelik

Araç, deniz tutması



Sıvı eksikliği

Migren

Tansiyon ve şeker düşmesi

Menenjit

Besin zehirlenmesi

Aşırı alkol tüketimi

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısına kusma, terleme, sol kolda ağrı eşlik ediyorsa derhal bir hastaneye başvurulmalı. Mide bulantısının nedeni tedavi açısından önemlidir. Mide bulantısının nedenini öğrenmek için bir hekime başvurmalısınız. Hekim muayenesinin ardından mide bulantısının altında yatan ciddi bir neden saptanmazsa doktor önerilerine ek olarak bulantıyı hafifletmek için evde bazı yöntemler uygulayabilirsiniz.

Mide bulantısına iyi gelen yiyecek ve içecekler:

Muz

Nane limon

Rezene çayı

Zencefil

Derin nefes almak, meditasyon



HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI

Hamilelik nedeniyle salgılanan östrojen ve progesteron hormonlarının etkisiyle bağırsağın anestezik etki göstermesidir. Anne adayında sistematik bir bulantı meydana gelmez. Bazı kadınlarda günlük kusmalara neden olabilecek şekilde öneme sahiptir.

Hamileliğin üçüncü ayının sonunda genel olarak bu belirtiler ortadan kalkar. Bu rahatsızlıkların sebebi ‘plasenta’nın üretmiş olduğu olağanüstü miktarda östrojen hormonuna midenin toleransının yetersiz oluşudur. Hamileler bulantıları azaltmak için yataktan hızla kalkmaktan kaçınmalıdır. Bulantı anında birkaç dakika uzanıp bir bardak su içmek ve sonra ayağa kalkmak gerekir.

Bulantılara karşı daha iyi mücadele etmek için her gün iyi dengelenmiş dört öğün beslenilmelidir. Bazen, ilk üç aylık dönemde bulantılara yoğun bir şekilde salya salgılama eşlik eder. Fakat çoğu zaman salya salgılama adetin gecikmesinden sonra üç hafta içinde başlar ve hamileliğin sonuna kadar sürer.