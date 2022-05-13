Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir?

13 Mayıs 2022 Cuma, 10:42

Gastrit, mide zarı iltihaplanmasına verilen bir isimdir. Mide iç duvarının iltihaplanması ile ortaya çıkan gastrit, tedavi edilmezse kansere kadar gidebilen ciddi hastalıklara neden olabilir. Mide asidinin çok fazla üretilmesi gastrite neden olur. Gastritin iki türü vardır; Akut Gastrit ve Kronik Gastrit.

Akut Gastrit: Aniden ortaya çıkan şiddetli mide ağrısı, mide bulantısı belirtileri ile kendini belli eder.

Kronik Gastrit: Hastalar uzun süre belirti hissetmez. Ancak tedavi edilmezse mide ülseri ve kanser gibi hastalıklara zemin hazırlayabilir.

GASTRİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gastrit belirtileri kişiye göre değişmek ile beraber genel olarak şöyledir; mide yanması, kusma, mide ağrısı, sırt ağrısı, karında şişkinlik hissi, geğirme, koyu renkli dışkı.

GASTRİT NEDENLERİ NELERDİR?

Gastrit genellikle erişken yaşlarda görülür. Gastritin pek çok sebebi olabilir. Stres, sigara, aşırı alkol tüketimi, ağrı kesici ilaçlar, enfeksiyonlar gastrite neden olabilir.

GASTRİTİ TETİKLEYEN YİYECEKLER

Bazı içecek ve yiyecekler gastriti tetikler. Gastriti olanların bazı besinlerden uzak durması gerekir.

Gastrite iyi gelmeyen yiyecekler: Alkol, sigara, kahve, asitli yiyecek ve içekler, kızartmalar, aşırı baharat, yağlı ve şekerli yiyecekler.

Gastrit iyi gelen yiyecekler: Az yağlı besinler, tahıllar, meyve, sebze, yüksek lifli gıdalar.

GASTRİT TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Gastrit tedavisinde hastanın öyküsü büyük önem taşır. Hastanın belirtileri, beslenme şekli, kullandığı ilaçlar öğrenilir. Fiziki muayenede hastanın karın bölgesinde ağrı olup olmadığı tespit edilir. Kesin tanı için endoskopi yapılmalıdır. Kan ve dışkı testi de gastrit teşhisi için hekim tarafından istenebilir.

GASTRİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Eğer gastrit olduğunuzu düşünüyorsanız mutlaka bir dahiliye doktoruna başvurmalısınız. Gastrit tedavisinde ilk adım beslenme alışkanlığını değiştirmektir. Gastriti tetikleyen yiyeceklerden uzak durmak, gastrit tedavisinin bir parçasıdır. Gastrit tedavisinde mide asidini baskılayıcı ilaçlar kullanılabilir. Gastrit tedavisinin belirlenmesinde gastritin çıkış nedeninin belirlenmesi önem taşır. Eğer gastrit stres nedeniyle ortaya çıkıyor ise meditasyon veya progresif kas gevşetme tekniği gibi rahatlama yöntemlerine başvurulabilir.

GASTRİT DİYETİ

Akut gastrit vakalarında hasta için bir diyet programa belirlenir. Gastrit diyetinde Helicobacter pylori bakterilerini yok eden yiyecekler tüketilmelidir. Gastrit tedavisinde gastrit diyeti önem taşımaktadır. Gastrit diyeti ile hastalığın ilerlemesi önlenir. Ancak gastrit diyeti hastalığı tamamen tedavi etmez. Gastrit diyeti hastalığın baskılanmasını sağlar.