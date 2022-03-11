Artık erkekler de meme kanseri riskine dikkat etmeli!

11 Mart 2022 Cuma, 14:37

Meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanser türüdür. Her 8 kadından 1'inde görülen meme kanseri, son yıllarda erkeklerde de sıklıkla görülmeye başladı. En çok 50-70 yaş aralığında görülen meme kanserinde risk, ailede meme kanseri öyküsü bulunduğunda artmaktadır. Bu nedenle aile hikâyesinde meme kanseri olan kişilerin kontrollerini özellikle 40 yaş ile birlikte sık sık yaptırmaları gerekmekte.

ERKEKLERDE MEME KANSERİ DAHA TEHLİKELİ

Araştırmalara göre her üç erkekten biri göğüs büyümesi yaşıyor. Buda erkeklerde görülmüş olan meme kanserinin oranının git gide artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Göğüs büyümesi yaşamını sürdüren erkeklerin meme kanserine yakalanma oranı çok yüksek. Erkeklerde meme dokusu çok olmadığı için kanser çok çabuk yayılma gösteriyor.

Erkekler meme kanseri olasılığını düşünmedikleri için teşhiste gecikme oluyor ve sonu uygunsuz sonuçlarla bitebiliyor. Ailesinde meme kanseri olan bir erkekte de meme kanseri görülebilir.

Erkek hastaların genellikle memede ele gelen kitle, koltuk altında beze, meme başı derisinde farklılık şikâyetleriyle geldiğini açıklayan İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Uras, "Tedavide erkeklerde koruyucu cerrahi söz konusu olmuyor. Erkeklerde meme dokusu esasen az olduğundan dolayı meme dokusunun hepsi alınıyor. Tümör meme başından arkasına yerleştiği için erkeklerde mastektomi yapmak lazım geliyor. Ardından hastalığın evresine bağlı olarak radyoterapi, kemoterapi ve hormonoterapi yapılabiliyor. Erkeklerde memede ele gelen kitle, meme başında ve görüntüsünde farklılık olup bulunmadığı muayene etmeliler. Bu sebepten ötürü meme başında, koltuk altında veya göğüsün kenarında ellerine bir yumru geliyorsa, memelerinde bir farklılık varsa kesinlikle bir uzmana görünmeleri lazım geliyor. Şayet her iki memede şişme varsa bu, hormonlardan kaynaklanabilir fakat o durumda bile kesinlikle konunun uzmanına görünmeleri gerekli" diye belirtti.

BİR ÖRNEK TÜRKİYE'DEN

Ankara'da dayısı 2 yıldır meme kanseri tedavisi gören emekli 57 yaşındaki İsmail Altın, sağ göğsünün altındaki kitleden şüphelenip, hastaneye gidince aynı hastalığa yakalandığını öğrendi. Erkeklerde nadir görülen meme kanseri konusuna karşı farkındalık sahibi olan Altın, erken teşhisle ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Evli ve 4 çocuk babası emekli İsmail Altın, 6 ay önce sağ göğsünün altında fındık tanesi büyüklüğünde kitle hissetti. Bunun yağ bezesi olduğunu düşünen Altın, bir süre sonra meme kanseri nedeniyle 2 yıldır tedavi gören dayısını düşünerek, 28 Şubat'ta Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Buradan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkolojisi Hastanesi'ne sevk edilen Altın'a meme kanseri teşhisi koyuldu. Ameliyat edilen Altın, kitlenin alınmasıyla iyileşti.

'HEMEN KONTROL ETTİRSİNLER'

İsmail Altın, yapılan kontrolün ardından doktorların kendisine kitlenin alınması gerektiğini söylediğini belirterek, "İlk başta biraz garipsedim, tedirgin oldum. Fakat yapacak bir şey yoktu. Başarılı bir şekilde ameliyatımı oldum. Meme kanseri demek ki erkeklerde de olabiliyormuş. Herkese önerim; vücutlarının neresinde olursa olsun en ufak bir değişiklik gördüklerinde ihmal etmesinler. Hemen kontrol ettirsinler" dedi.



