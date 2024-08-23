Aşı redlilerin sayısının katlanarak arttığına dikkat çeken uzmanlar uyardı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2024 - 04:00

Son yıllarda aşı reddi çığ gibi büyüyor, uzmanlar endişeleniyor. İl sağlık müdürlüklerinin, aile hekimliklerinden aşı redlerine yönelik istediği belge “çocuklarına aşı yaptırmak istemeyenlerin sayısının” tehlikeli boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) İstanbul’da aylık yaklaşık 10 bin aile hekimliğine kayıtlı çocuğun aşısının yapılamadığını bildirdi. Cumhuriyet’e konuşan TTB-AHEK Başkanı Emrah Kırımlı, şunları kaydetti:

“Biz aşıyı yapamadığımız zaman il sağlık müdürlüklerine bilgi veriyoruz. Her aşı için 10 sayfa kağıt doldurarak belgeleri toplayıp gönderiyoruz. Onlar kontrol ediyorlar. Sonra da kabul edip etmediklerini kendi internet sitelerinde yayımlıyorlar. Biz böylelikle bütün illerde kaç doz aşı yapılmamış görebiliyoruz. Buna baktığımızda İstanbul’da 17 bin doza yakın aşının yapılmadığını görüyoruz. Bunların yüzde 90’ı aşı redli. Bu da yüzde 5’lik nüfusa denk geliyor. Aşı reddi çok artmış durumda.”

‘ÇOCUKLAR ÖLÜYOR’

Deprem illerinde yüzde 10 civarı aşı reddi olduğunu kaydeden Kırımlı, “TTB’nin 18. ay deprem raporunda da aşı olmama durumunun yüksek olduğu görülüyor. Toplumsal bağışıklığı sağlamak için aşılamamızın yüzde 97’nin üzerinde olması lazım. Zaten bakanlık, bunun altına düşersek bize ceza veriyor. 100 aşının 97’sini yapmak zorundayız. Biz toplumsal bağışıklığımızı kaybetmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

Kırımlı, “Daha 3 ay önce Diyarbakır’da üç çocuk öldü. Bakanlık aşı reddinini tehlikeli bir boyuta ulaştığını kamuoyuyla paylaşmıyor. Zaten hepatit B ve tetanos aşısını göndermiyorlar, yok ellerinde. Olmak istemeyen çok, olmak isteyene de aşı yok” değerlendirmesinde bulundu.

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve mevcut Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun “Kendi aşımızı üreteceğiz” vaadine de işaret eden Kırımlı, “Astronota verdikleri 50 milyon dolarla aşı üretebilirdik. İki ay sonra grip başlayacak, yine aynı hikaye” dedi.