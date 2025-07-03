Aşırı sıcaklar kalp hastalıklarını tetikliyor!

Yaz aylarında artan sıcaklıkların kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Samim Emet, özellikle kalp-damar hastalığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kalbin sıcaklıkla birlikte iş yükünün ciddi oranda arttığını belirten Doç. Dr. Emet, “Sıcakla beraber kalbin 1 dakikadaki iş yükü 2 katına çıkmakta. Özellikle 50 yaş üzeri, hipertansiyon, diyabet, kronik böbrek yetmezliği, kalp yetersizliği gibi ek hastalıkları olan bireylerin çok daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.

SU TÜKETİMİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Terlemeyle vücudun ciddi miktarda su ve elektrolit kaybettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Emet, “Tansiyon ilaçlarının bazıları susama hissini baskılayabilir. Su tüketimini ihmal eden bireylerde tansiyon düşüklüğü, bayılmalar, hatta hayatı tehdit eden ritim bozuklukları gelişebilir” diye konuştu.

Bu dönemde sıvı alımının artırılması, gerekirse kullanılan ilaçların hekim kontrolünde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Emet, “Yazın yeterli olan doz, kışın fazla gelebilir. Hekimle irtibat halinde olunmalı” uyarısında bulundu.

KALP KRİZİ VE İNME RİSKİ ARTIYOR

Aşırı sıcaklık ve yüksek nemin kalp krizlerine yol açabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Samim Emet, “2025 yılında New York’ta yapılan bir çalışmada, yaz aylarında inme riskinin 2 kat arttığı gözlemlenmiş. Nem oranı yüzde 70’in üzerine çıktığında bu risk daha da artıyor. Aynı şekilde sıcakla birlikte kalp krizi vakaları da artış gösteriyor” dedi.

SICAK HAVALARDA SPOR YAPARKEN DİKKAT

Yaz aylarında ağır egzersizlerden kaçınılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Emet, “Halısaha, tenis gibi açık hava sporları sırasında dikkatli olunmalı. Genetik yatkınlığı olan bireylerde genç yaşta bile kalp sorunları ortaya çıkabiliyor. Spor yapmadan önce kardiyolojik kontrol şart” ifadelerini kullandı.

Emet, genç yaşta spor sırasında kalp krizi geçiren vakaların da bulunduğunu hatırlatarak, “28 yaşında bir hastamız halı saha maçı sırasında kalp krizi geçirdi. Sonradan pıhtılaşma eğilimiyle ilgili genetik riskler araştırıldı. Her vakada altta yatan neden farklı olabilir. Bu yüzden bilinçli olmak gerekiyor” dedi.

GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Kalp hastalığı olan bireylerin, güneşin en yoğun olduğu 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları gerektiğini belirten Emet, “Çıkmak gerekiyorsa şapka takılmalı, açık renkli kıyafetler giyilmeli ve mutlaka yanlarında su bulundurulmalı” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Emet, yaz aylarında kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi için kişisel farkındalık ve hekim takibinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak açıklamasını tamamladı.