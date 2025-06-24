Asla görmezden gelmemeniz gerek 6 semptom!

KOLLAR VE BACAKLARDA GÜÇSÜZLÜK Bacak, kol veya yüzde uyuşma ya da güçsüzlük hissedilmesi, özellikle vücudun tek tarafında meydana geliyorsa felç belirtisi olabilir. Ani baş dönmesi, denge kaybı, yürümede zorluk, şiddetli baş ağrısı, görme ve konuşma bozuklukları da felç sinyalleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu belirtilerin başlamasından sonraki 4,5 saat içinde müdahale edilmesinin kalıcı zararları önleyebileceğine dikkat çekiyor.

GÖĞÜS AĞRISI Göğüste hissedilen yanma, dolgunluk veya sıkışma, özellikle fiziksel aktivite sırasında ortaya çıkıyorsa kalp krizi belirtisi olabilir. Ağrı, boyun, çene, omuz ve kollara da yayılabilir. Göğüs ağrısı şikayeti olanların kesinlikle geç kalmadan sağlık kuruluşlarına başvurması önem taşıyor.

ALT BACAKTA HASSASİYET VE AĞRI Bacakta hassasiyet, şişlik, sıcaklık ve kızarıklık varsa derin ven trombozu (DVT) ihtimali bulunuyor. DVT, kan pıhtılarının oluşması ve akciğere gitmesi durumunda hayati risk oluşturabiliyor. Uzun süre hareketsiz kalmak, hamilelik, sigara kullanımı gibi faktörler pıhtı riskini artırıyor.

İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ İdrarda kan görülmesi, böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu ya da daha ciddi durumların belirtisi olabilir. İdrarda kanla birlikte sık idrara çıkma ve yanma hissi yaşanıyorsa, derhal tıbbi destek alınması gerekiyor.

HIRILTILI SOLUNUM Nefes alırken ıslık sesi duyulması, astım, akciğer hastalıkları veya alerjik reaksiyonların belirtisi olabilir. Hırıltılı solunum şikayeti olanların uzman yardımı alması tavsiye ediliyor.

İNTİHAR DÜŞÜNCELERİ Umutsuzluk ve çaresizlik hisseden kişilerin vakit kaybetmeden profesyonel destek araması hayati önem taşıyor. Ulusal yardım hatları ve sağlık kurumları, bu konuda destek sağlıyor.