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Asla görmezden gelmemeniz gerek 6 semptom!
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Asla görmezden gelmemeniz gerek 6 semptom!

24.06.2025 13:49:00
Güncellenme:
Yağmur Sarı
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Asla görmezden gelmemeniz gerek 6 semptom!

Çoğu ağrı ve sızı nadiren ciddi bir sorun teşkil ederken, bazı belirtiler acil müdahale gerektirebilir. Uzmanlar, özellikle aşağıdaki semptomları yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden doktorlarına başvurması gerektiğini belirtiyor.

Asla görmezden gelmemeniz gerek 6 semptom!

KOLLAR VE BACAKLARDA GÜÇSÜZLÜK

Bacak, kol veya yüzde uyuşma ya da güçsüzlük hissedilmesi, özellikle vücudun tek tarafında meydana geliyorsa felç belirtisi olabilir. Ani baş dönmesi, denge kaybı, yürümede zorluk, şiddetli baş ağrısı, görme ve konuşma bozuklukları da felç sinyalleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu belirtilerin başlamasından sonraki 4,5 saat içinde müdahale edilmesinin kalıcı zararları önleyebileceğine dikkat çekiyor.
Asla görmezden gelmemeniz gerek 6 semptom!

GÖĞÜS AĞRISI

Göğüste hissedilen yanma, dolgunluk veya sıkışma, özellikle fiziksel aktivite sırasında ortaya çıkıyorsa kalp krizi belirtisi olabilir. Ağrı, boyun, çene, omuz ve kollara da yayılabilir. Göğüs ağrısı şikayeti olanların kesinlikle geç kalmadan sağlık kuruluşlarına başvurması önem taşıyor.
Asla görmezden gelmemeniz gerek 6 semptom!

ALT BACAKTA HASSASİYET VE AĞRI

Bacakta hassasiyet, şişlik, sıcaklık ve kızarıklık varsa derin ven trombozu (DVT) ihtimali bulunuyor. DVT, kan pıhtılarının oluşması ve akciğere gitmesi durumunda hayati risk oluşturabiliyor. Uzun süre hareketsiz kalmak, hamilelik, sigara kullanımı gibi faktörler pıhtı riskini artırıyor.
Asla görmezden gelmemeniz gerek 6 semptom!

İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ

İdrarda kan görülmesi, böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu ya da daha ciddi durumların belirtisi olabilir. İdrarda kanla birlikte sık idrara çıkma ve yanma hissi yaşanıyorsa, derhal tıbbi destek alınması gerekiyor.
Asla görmezden gelmemeniz gerek 6 semptom!

HIRILTILI SOLUNUM

Nefes alırken ıslık sesi duyulması, astım, akciğer hastalıkları veya alerjik reaksiyonların belirtisi olabilir. Hırıltılı solunum şikayeti olanların uzman yardımı alması tavsiye ediliyor.
Asla görmezden gelmemeniz gerek 6 semptom!

İNTİHAR DÜŞÜNCELERİ

Umutsuzluk ve çaresizlik hisseden kişilerin vakit kaybetmeden profesyonel destek araması hayati önem taşıyor. Ulusal yardım hatları ve sağlık kurumları, bu konuda destek sağlıyor.
Asla görmezden gelmemeniz gerek 6 semptom!
Sağlık uzmanları, bu tür kritik belirtilerle karşılaşan kişilerin acil olarak tıbbi yardım almasının hayat kurtarıcı olduğunu vurguluyor. Erken müdahale, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmekte büyük rol oynuyor.
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