ASM’lerde fiziki koşullar alarm veriyor: Temel ilkeler ihlal ediliyor

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarından biri olan aile sağlığı merkezleri (ASM), ciddi fiziki yetersizlikler ve artan iş yükü nedeniyle alarm veriyor. Sağlık emekçileri, dar ve yetersiz mekânlarda, çoğu zaman temel hijyen ve güvenlik koşulları dahi sağlanmadan hizmet vermeye çalıştıklarını belirtiyor.

Cumhuriyet, konu hakkında Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi ve Birlik ve Dayanışma Sendikası Merkez Yönetim Kurulu üyesi ebe-hemşire Melike Sigeze ile konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşımının giderek sayısal verilere odaklandığını aktaran Mehlepçi, “Kaç kan alındığı, kaç işlem yapıldığı gibi rakamlar öncelik haline gelirken hastanın sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet alıp almadığı ya da enfeksiyon riski gibi konular geri planda kalıyor. Oysa nitelikli sağlık hizmeti yalnızca işlem sayısıyla ölçülemez” ifadelerini kullandı.

Sigeze ise kan alma odalarında standartlara göre pencere ya da mekanik havalandırma bulunması gerektiğini söyledi. Birçok ASM’de bu temel unsurların hiçbirinin bulunmadığını dile getiren Sigeze, penceresiz ve lavabosuz odalarda sağlık hizmeti verilmeye çalışılmasının hem çalışanlar hem de hastalar açısından ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu ifade etti.

Pek çok ASM’de ebe ve hemşirelerin aynı odayı iki ya da üç kişi birlikte kullanmak zorunda kaldığını belirten Sigeze, “Bu durum, aynı anda birden fazla hastanın odaya alınmasına neden oluyor ve hasta mahremiyetini neredeyse imkânsız hale getiriyor. Sağlık hizmetinin en temel ilkelerinden biri olan mahremiyet, fiziki yetersizlikler nedeniyle ihlal ediliyor” dedi