Astım hastaları ilaçlarını düzenli kullanmaya özen göstermeli

Yayınlanma: 01.08.2024 - 10:34

Güncelleme: 01.08.2024 - 10:34

Astım hastalığının uzun süreli öksürük, balgam hışıltılı solunum, göğüs ağrısı ve eforla nefes darlığıyla karakterize bir hastalık olduğunu belirten Dr. Aslıhan Banu Er hastaların inhaler ilaçlarını kullanmaya dikkat etmeleri gerektiğini ve düzenli kullanmaları gerektiği konusunda hastaları uyardı.

Astım hastalığı tanısını koyarken öncelikli olarak hastanın şikayetlerinin önemli olduğunu ifade eden Dr. Banu Er " Akciğer filmi ve solunum testiyle değerlendiriyoruz. Ancak değişken hava yolu hastalığı olduğu için her solunum testinde astım tanısı konulamayabilir. Burada hastanın klinik olarak şikayetleri bizim için daha önemli. Değişken hava yolu olduğu için bazen solunum testi normal olarak gelebilir. Ama bu astım olmadığı anlamına gelmez" dedi.





Astım hastalarında tedavi uyum konusunda sorun yaşadıklarını ifade eden Dr. Banu Er "Değişken hava yolu darlığı olduğu için hastanın hava yolu daralması olmadığı dönemlerde inhalerini kullanmak istememekte. Ancak yapılan çalışmalarda hava yollarındaki infilamasyon dediğimiz halk arasında beyaz hücrelerin orada yapış olduğu sekresyon yani salgılı astım hastalıklarında tedavi kullanmadıkları dönemlerde devam ettiği ve burada ileri dönemde kalıcı hava yolu darlığına sebep olacak değişikliklerin meydana geleceği tespit edilmiştir. Bir hastadan örnek vermek istiyorum. Bu hastamız iki yıldır benim takibimde bir astım hastası. Ancak ısrarla inhalerini kullanmak istemiyordu. Kozalak şurubu ve benzeri bitkisel ürünler kullanıldığında çok rahatladığını gayet iyi olduğunu iddia ediyordu. Ancak farklı bir tomografi çekiminde hava yolunda polip benzeri bir şüpheli lezyondan mütevellit hastamıza biz bronkoskopi yaptık. Bronkoskopide gördüğümüz üzere her iki hava yolunda yaygın sekrasyondan olan yapışık sekrasyon gözlemledik. Biz bunları bronkoskopide aspire ettik. Eğer hasta inhalerini düzgün kullanmazsa o zaman bu sekrasyonlar tekrarlanacaktır” şeklinde konuştu.



Dr. Banu Er "Eğer hayatınızda bir kez bile astım tanısı konulduysa ya da saydığımız şikayetlere benzer şikayetleriniz varsa muhakkak göğüs hastalıkları kliniğimize sizleri bekliyoruz ve astım tanısı konulan hastanın 6 ayda bir yıllık takiplerinin göğüs hastalıkları hekimleri tarafından yapılmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.