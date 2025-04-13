Atakum Belediyesi ‘Küçük Farklılıklar Büyük Dünyalar Sergisi’ni açtı: Otizmde farkındalık
Atakum Belediyesi, Samsun Valiliği’nin otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylere yönelik il eylem planı kapsamında çalışmaları “Küçük Farklılıklar Büyük Dünyalar” fotoğraf sergisiyle başladı.
Organizasyonda dünyada ve Türkiye’de otizm tanısı almış 16 ünlü ismin fotoğrafları sergilendi. Sergide Oscar ödüllü oyuncu Antony Hopkins’den ünlü çevre aktivisti Greta Thunberg’e, TÜBİTAK olimpiyat sorularını anında yanıtlayabilen öğrenci Tuğra Babalık’tan milli sporcular Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül’e otizmli bireylerin ilham veren yaşam hikâyeleri fotoğraflarla anlatıldı.
Sergiyi ziyaret eden Atakum Belediye Başkan Yardımcıları Suat Yıldız ile Nurşen Dikmen, fotoğraf karelerini izledi. Atakum Belediyesi sergi hakkında yaptığı açıklamada, “Günümüzde görülme sıklığı oldukça fazla olan otizm, her zaman dile getirdiğimiz gibi bir eksiklik değil, bir farklılık ve zenginliğimizdir. Çalışmalar kapsamında bu ay ilkini düzenlediğimiz sergimizde yaşamlarıyla rol model olan ünlü isimlerin bilime, sanata, spora ve kültürel hayata kattıkları değerler sergilendi” ifadelerini kullandı.
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