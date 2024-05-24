ATO'dan 'vergi kaçakçısı' imasına yanıt

Yayınlanma: 24.05.2024 - 14:24

Güncelleme: 24.05.2024 - 14:25

ATO, İktidara yakınlığıyla bilinen bir gazetede yayımlanan köşe yazısında yer alan "Önümüzdeki günlerde başta kuyumcular ve doktorlar olmak üzere yüksek kazanç sağlamalarına rağmen çeşitli yollarla vergi kaçıranlar tek tek ortaya çıkacak” ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada “Ne var ki, hekimlerin emeğini hedef haline getirerek kamuoyu nezdinde yıpratma girişimi bizi şaşırtmamıştır. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'lardan bugünlere her siyasi ve iktisadi sıkışma döneminde ‘doktor efendi’, ‘tuzu kuru’, ‘Giderlerse gitsinler’ şeklinde hekim emeğini itibarsızlaştıran söylemlere tanıklık ettik ve ediyoruz. Hükümet, kendisine yakın şirketlere milyar dolarlık ihaleler verirken veya astronomik vergi borçlarını tahsil etmezken, ‘Sosyal Adalet’ için yıllardır ‘vergide adalet’ ve adil gelir dağılımı talebini dile getiren hekimleri günah keçisi ilan etme nedenini de biliyoruz” denildi.

'EMEĞİ TARTIŞARAK ÖTEMEZSİNİZ'

Toplumun büyük bir kesimini derin eşitsizlik ve geçim sıkıntısına sürükleyen politikaları uygulayanların kim olduklarını bildiklerini vurguladıkları açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK verilerine göre her 10 çocuktan 3'ü yoksulluğun pençesindeyken, 5 milyona yakın hane sosyal yardım alarak ayakta kalmaya çalışırken, ‘Sosyal adaleti kimlerin sağlayamadığını da biliyoruz. Gerçeklerin üzerini, ömrünü hastaların ve halkın sağlığına adayan hekimlerin emeğini tartıştırarak örtemeyeceğinizin siz de farkındasınız. Bu ülkede ‘sosyal adaleti’ sağlayacak en yetkili merci öncelikle kamu otoritesidir. Hekimleri üstü kapalı sözlerle ‘vergi kaçakçısı’ gibi ima çabalarınızın bir karşılığı olmadığı gibi, mevcut sosyal eşitsizliğin sorumlusu gibi gösterme girişiminiz de nafiledir."