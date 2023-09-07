Yayınlanma: 07.09.2023 - 20:35

Güncelleme: 07.09.2023 - 20:35

Auto-Brewery Sendromu, "alkol tüketmeden sarhoş olmak" şeklinde açıklanıyor. Tıp literatüründe yakın zamanda ortaya çıkan bu hastalığın ne olduğu, belirtileri ve tedavi süreci araştırılan konular arasında. Peki, Auto Brewery Sendromu ne, Türkiye'de görüldü mü? Auto Brewery Sendromu'nun belirtileri ne, tedavisi var mı?

AUTO-BREWER SENDROMU NE?

Auto-Brewery Sendromu, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Uzunoğlu tarafından, vücudun kendi kendine alkol üretmesi olarak açıklanıyor. Hastaların vücudunda bulunan mikroorganizmalar nedeniyle hiç alkol kullanmadıkları halde kandaki alkol düzeyleri çok yüksek düzeylere çıkıyor. Yemek yedikten sonra kısa bir süre ardından kendini gösteren bu durum henüz çok bilinen bir hastalık değil.

AUTO-BREWER SENDROMUNUN TEDAVİSİ VAR MI?

Auto-Brewer Sendromu kontrol altına alınabiliyor.

AUTO-BREWER SENDROMU HANGİ DURUMLARDA ORTAYA ÇIKAR?

Auto-Brewer Sendromu; diyabetlilerde, bilinçsiz antibiyotik kullanımlarında, geçirilmiş bağırsak operasyonlarının ardından ortaya çıkabiliyor.

Bağırsakta denge sorunu yani bağırsaktaki mikroorganizmaların dengesinin değişmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Bağırsaktaki bu dengenin sağlandığında hastanın ataklarının arası uzayabiliyor, kontrol altına alınabiliyor.

AUTO-BREWER SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NE?

Auto-Brewer Sendromu'nda; alkol komasında olduğu gibi vücuttaki alkolün çıktığı seviyeye göre belirtiler meydana geliyor. Bulantı, kusmalar gibi alkol zehirlenmesinde meydana gelen bütün semptomların hepsi olmakla beraber, bilinç bulanıkları, uyku hali, kişilik bozukluğu, karakter değişimleri görülebiliyor.