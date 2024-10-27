Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu’nun ilk Türk başkanı Cumhuriyet’e konuştu

Yayınlanma: 27.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 04:00

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Türk İmmünoloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Günnur Deniz, 49 yıldır faaliyet gösteren Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu’nun (EFIS) ilk Türk başkanı oldu. EFIS, 1975 yılında Amsterdam’da kurulan ve 36 ulusal immünoloji derneğini bir araya getiren bir federasyon. EFIS aynı zamanda immünoloji ve alerji ile ilgili alanlarda çalışan yaklaşık 14 bin temel ve klinik araştırmacıyı bünyesinde barındırıyor.

Federasyon, immünolojik araştırma ve eğitimi desteklemenin yanı sıra üyeleri arasındaki bilimsel etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Federasyonda bu yıl ilk kez Türkiye’den Prof. Dr. Günnur Deniz başkan olarak seçildi. Deniz, 2025-2027 yılları arasında “gelecek başkan” unvanıyla, 2027-2030 yılları arasında ise başkan olarak görev alacak.

‘GURUR KAYNAĞI’

Prof. Dr. Günnur Deniz ile başkanlığa giden süreçteki çalışmalarını ve gelecekteki projelerini konuştuk. Türkiye’den gelecek başkan olarak seçilmenin hem kişisel hem de bilimsel açıdan büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Deniz, “Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Avusturya gibi ülkelerin önde gelen bilim insanlarının görev aldığı bu pozisyona Türkiye’den seçilen ilk isim olmak, bana ülkemi, Türk İmmünoloji Derneği’ni ve İstanbul Üniversitesi’ni temsil etme fırsatı sunmaktadır. Bunun, aynı zamanda Türkiye’deki bilim insanlarının uluslararası arenada daha görünür hale geldiğini ve küresel bilim dünyasında katkılarının takdir edildiğini gösteren önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi. Federasyon tarafından başkan olarak seçilmesinde, uluslararası işbirlik-lerinin ve Türk İmmünoloji Derneği’nde yürüttüğü çalışmalarının önemli bir rol oynadığını söyleyen Deniz, şu anda onursal başkanı olduğu Türk İmmünoloji Derneği’nin EFIS ile olan güçlü bağlarının, Türkiye’de immünoloji biliminin gelişmesine önemli katkılar sağladığını kaydetti.

‘ORTAK ÇABANIN BİR SONUCU’

2021’de yapılan Avrupa İmmünoloji Kongresi’nin (ECI) önemine değinen Deniz, “Bunların yanı sıra EFIS Gender & Diversity task force grup lideri olarak Alman İmmünoloji derneğinin düzenlediği Lady Mary Montagu Lecture Series/ Excellent Women in Immunology webinar serisinde çok sayıda bilim insanı ile ortak çalışmalar yapma imkânı buldum. Bu başarı, yalnızca benim değil, Türk İmmünoloji Derneği ile Türkiye’de immünolojiye gönül vermiş bilim insanlarının ortak çabasının sonucudur” dedi. Seçilmeyi beklemediğini fakat Türk bilim kadını olarak gururlandığını söyleyen Deniz, “Böylesine prestijli pozisyona gelmek her zaman büyük onur ve sorumluluk gerektirmektedir. Bu görevler, kişisel başarıların yanı sıra ekibin ortak çabalarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘HEDEFİM İLERİ TAŞIMAK’



9 yıl sürecek uzun soluklu bir sorumluluğu olduğunu söyleyen Deniz, göreve geldiğindeki hedeflerini ise şöyle anlattı: “Başkanlık dönemimde hedeflerimin arasında, özellikle Balkan ülkeleri gibi bilimsel altyapının daha fazla desteklenmesi gereken bölgelerde uluslararası işbirliklerini EFIS bünyesinde daha etkin hale getirmek; genç bilim insanlarına daha fazla destek sağlamak; immünoloji araştırmalarında yenilikçi yaklaşımları teşvik etmek; ve bu gelişmelerin yalnızca bilimsel çevrelerle sınırlı kalmayıp, topluma da doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak için halkı bilgilendiren projeler üzerinde çalışarak toplumsal farkındalığı artırmak bulunmaktadır. EFIS liderliğinde, immünoloji bilimini daha ileri taşımak ve Avrupa’nın bilimsel dünyasında Türkiye’nin katkısını artırmak en büyük hedefimdir.”