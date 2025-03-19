Avrupa'da kızamık vakaları artışta: 'En çok vaka Türkiye'de var'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2025 - 04:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2024 yılında Avrupa’da kızamık vakalarının iki katına çıkarak son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge konu hakkında “Kızamık geri döndü ve bu bir uyandırma çağrısı. Yüksek aşılama oranları olmadan sağlık güvenliği sağlanamaz” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet, kızamık salgınının Türkiye’ye etkilerini ve hastalıktan korumada aşının önemini Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı ve İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimleri Komisyonu’ndan Dr. Recep Koç ile konuştu.

Kırımlı, “Türkiye’de kızamık salgını ciddi derecede var. Avrupa’da en yüksek vaka sayısı Türkiye’de” ifadelerini kullanırken Koç, “Sağlık Bakanlığı, DSÖ ile paylaştığı verileri Türkiye içindeki sağlık meslek kuruluşlarına vermiyor. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarıyla veriler paylaşılmıyor” dedi. Salgın riskini azaltmak için toplum bağışıklanmasının sağlanması gerektiğini belirten Kırımlı, “Ülkemizde 2023’ten beri kızamık salgını var. Kızamık doğal seyri içinde 5-7 yıl içinde ataklar yaparak salgına yol açabiliyor. Ne yazık ki biz ülke olarak bu atak dönemine hazırlıksız yakalandık” dedi. Kırımlı, salgının başlıca nedenlerini şöyle sıraladı: “Son yıllarda giderek artan aşı tereddüdü, Covid döneminde okul çağı aşılarının yapılamamış olması, yurtdışından ülkemize gelenlerin aşı kontrollerinin yapılmaması ve aşı eksikliği nedeniyle aşı olması gerekenlerin aşılarını olamaması.”

Sağlık Bakanlığı’nın etkili bir aşı kampanyası yapması gerektiğine değinen Koç ise “Bebek ve çocuklar için zorunlu aşı kanunu yok. Bunu kamuyla ve bizlerle paylaşırsa kampanyayı beraber götürebiliriz. Ama bakanlık bu konu hakkında çok çekimser. Tüm işi aile hekimlerine ve tabip odalarına yıkmış durumda” ifadelerini kullandı.