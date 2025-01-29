Aydın Büyükşehir Belediyesi Disleksi Merkezi hizmete giriyor

Yayınlanma: 29.01.2025 - 09:55

Güncelleme: 29.01.2025 - 09:55

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Disleksi Merkezi'ni hizmete açıyor. Merkez, öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara ücretsiz hizmet verecek. Merkezde öğrenciye özel bireysel destek eğitim programları, öğrenme becerilerini geliştirecek uygulamalar, çoklu duysal yöntemler ile eğitimler, okuma ve matematik geliştirme programları ve psikososyal becerileri geliştirecek eğitimler düzenlenecek. Merkezde ayrıca ebeveynlere de eğitimler verilecek.

Disleksi Merkezi bünyesinde, öğrenme güçlüğü yaşayan miniklere yönelik farkındalığı arttırmak için programlar da düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi'nin uzman eğitim kadrosu, öğrenme güçlüğü yaşayan ilkokul öğrencilerinin her anında yanlarında olacak.

Disleksi Merkezi'nde görev yapacak, öğrencilere destek olacak öğretmenlere, Uzman Nörolog Olcay Karaca tarafından eğitim verildi. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi İşyeri Hekimi olarak görev yapan Karaca, disleksi eğitiminde nöroloji alanında edindiği deneyimleri öğretmenler ile paylaştı.

"HER YAŞTAN VATANDAŞIMIZ İÇİN HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dislekside erken müdahale ve doğru eğitimin önemine dikkat çekerek, "Disleksi eğitimi düzenli tekrarlar ile bireyselleştirilmiş yaklaşımlar gerektiriyor. Disleksi Merkezimizde belediyemizin alanında uzman, deneyimli kadrosu öğrencilerimize destek olacak, öğrenme güçlüğünü aşmaları için yanlarında olacak. Her yaştan vatandaşımız için hizmetlerimiz devam edecek" dedi.