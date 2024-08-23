Aylardır epilepsi ilacını bulamayan hastalar ve aileleri zor durumda

Yayınlanma: 23.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2024 - 04:00

İlaçta kriz giderek büyüyor. Epilepsi hastalarının kullandığı Clobazam etken maddeli ilaca aylardır ulaşılamıyor. Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) yurtdışından temin ettiği bu ilacın stokta olmaması nedeniyle aileler ve hasta çocuklar zor günler yaşıyor. Epilepsi hastası oğlunun 14 senedir ilaç kullandığını söyleyen anne Didem Çetin, “Bakanlık bize iki hafta ile altı ay arasında ilacın stoğa geleceğini söylüyorlar. Günde üç tane kullandığımız bu ilacın kutusu 10 gün gidiyor ve elimizdeki kutu da bitti. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin Cumhuriyet’e yapılan açıklamada tedarik sorunu yaşandığını doğrulandı. Bakanlık sorunun dış kaynaklı olduğunu savunup şunları söyledi:

‘GELMESİNİ BEKLİYORUZ’

“Epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılan iki farklı ilaç yurtdışından tedarik edilen ilaçlar içerisinde yer almaktadır. İlaçlardan birinin globaldeki ruhsatının başka bir firmaya devredilmesi nedeniyle yaşanan, kısa süreli tedarik sorununun çözümü için çalışmalar Kurumumuz ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile yürütülmektedir. Bu kapsamda TEB, bu ilacın siparişini yurt dışından vermiş olup firmasının beyanına göre, söz konusu ilacın bir hafta içerisinde ülkemize gelmesi beklenmektedir.”

Konuya ilişkin Türk Eczacıları Birliği’nden yapılan açıklamada ise “Birliğimiz stoklarında bulunan 42 bin kutu civarı ilaç SGK’dan tarafımıza yollanan reçetelerin karşılanması için kullanılmış ancak halihazırda mevcut hastalarımıza Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından iletilen reçetelerde eklenince talebi karşılama noktasında yetersiz kalmıştır. İlaç firmasından aldığımız bilgiye göre 7 bin kutu ilaç 10-15 gün içinde Türkiye’ye gönderilmek üzere yola çıkmış olabileceği yönündedir. Söz konusu ilacın temin sürecinde yaşanmakta olan sıkıntılar birliğimizin çalışma süreçlerinin dışında nedenlerden kaynaklanmaktadır” ifadelerine yer verildi.