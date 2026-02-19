Bakan Memişoğlu’ndan HPV aşısı açıklaması: Ücretsiz olacak mı?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda milletvekilleriyle bir araya gelerek sağlık sistemindeki son gelişmeleri ve fırsat eşitliği projelerini anlattı. Görüşmenin odak noktasını, ücretsiz olması beklenen HPV aşısı ve aşı politikaları oluşturdu.

HPV AŞISINDA "TÜRKİYE’YE ÖZGÜ TÜR" VURGUSU

Vatandaşların ücretsiz HPV aşısı talebine yönelik açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Türkiye'deki HPV türlerinin ve bunların kanser oluşturma riskinin netleşmesi gerektiğini ifade etti. NTV'nin haberine göre, Amerika ve Avrupa’daki yaygın türlerin Türkiye ile örtüşmeyebileceğini belirten Bakan Memişoğlu, süreci şu sözlerle özetledi:

"Biz niyet var dedik ancak Bilimsel Kurul tekrar değerlendirme yapacaklarını söyledi. Şu ana kadar 1 milyon 760 binden fazla HPV taraması yaptık. Bu tarama sonuçları üzerinden yürütülen çalışmanın ardından kurulun vereceği kararı bekliyoruz."

18 YAŞ ALTI DOĞUMLARDAKİ TABLO

Komisyonda doğum oranlarına da değinen Bakan Memişoğlu, Türkiye’deki 18 yaş altı doğum oranlarının Avrupa ortalamasına göre oldukça düşük olduğunu belirtti. 2025 yılında gerçekleşen yaklaşık 1 milyon doğumdan 3 bin 896’sının 18 yaş altındaki çocuklar tarafından yapıldığı bilgisini paylaştı.

AŞI KARŞITLIĞINA KARŞI YERLİ HAMLE

Toplum sağlığını tehdit eden aşı karşıtlığına karşı bakanlık bünyesinde özel bir "Eylem Planı" hazırlandığını müjdeleyen Memişoğlu, dışa bağımlılığı azaltmak adına 13 farklı yerli aşı için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Bakan, bugüne kadar 2,2 milyon kadına meme kanseri, 1,8 milyon vatandaşa ise rahim ağzı kanseri taraması yapıldığını hatırlatarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.