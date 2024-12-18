Bakan söz vermişti ama sağlık hâlâ konteynerde
Hatay’daki boş aile hekimliği birimlerini gösteren 2024 yılı ekim ayında yayımlanan listeye göre aile sağlığı merkezi (ASM) hizmetinin büyük bir çoğunluğu konteynerde veriliyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay’da sağlık krizi çözülemedi. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nün Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Duyurusu verileri de durumu gözler önüne serdi. Hatay’daki boş aile hekimliği birimlerini gösteren 2024 yılı ekim ayında yayımlanan listeye göre aile sağlığı merkezi (ASM) hizmetinin büyük bir çoğunluğu konteynerde veriliyor. Müdürlüğün ekim verilerine göre Hatay’daki ASM’lerde 20 kişilik kadro açığı ortaya çıktı. Antakya, Samandağ ve Altınözü başta olmak üzere boş olduğu ifade edilen çok sayıdaki ASM’lerin hizmet vermesi gereken nüfus yaklaşık 30 bin.
ALARM VERİYOR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ağustosta Hatay’a yaptığı ziyaret sırasında aile sağlığı merkezi sözü vermişti. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazgan, “Sağlık sistemindeki sorunlar devam ediyor. ASM’lerin yeniden inşa edilmeyişi halkın sağlığını etkilemeye devam ediyor. Sağlık bakanı aylar önce Hatay ziyaretinde ASM’lerin inşa edileceğini söylemişti. Aradan aylar geçmiş olmasına karşın bir adım atılmadı. Sağlık sistemindeki sorunların çözülmemesi nedeniyle tecrübeli sağlık çalışanları kenti terk etmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı. Birinci basamak sağlık hizmetindeki sorunlara dikkat çeken Eryazgan, “Deprem bölgesinde ASM’ler güvenilir bir şekilde inşa edilmeli. Ayrıca Türkiye’de birçok ASM depreme dayanıksız olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili gerekli adımlar atılmalı” değerlendirmesinde bulundu.
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