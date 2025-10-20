Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde meme kanserine dikkat çekildi

Başkent Üniversitesi ekim ayının Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" olarak belirlenmesi nedeniyle meme kanserinde bilinçlendirme ve farkındalığın önemine dikkat çekti. Üniversite hastanesinin Hasan Telatar Konferans Salonu'nda "Meme Kanseri Farkındalık" toplantısı düzenlendi.

Katılımcıların meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe kurdele taktığı etkinlikte, Başkent Üniversitesi hekimleri, sağlık çalışanları, kanserle mücadele eden hastalar ve Kanserle Dans Derneği bir araya geldi. Etkinliğe, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Sağlık Kuruluşları Direktörü Prof. Dr. Ali Haberal da katıldı.

Toplantıda erken teşhis, risk faktörleri, modern görüntüleme tetkikleri ve ertelenmemesi gereken düzenli kontrollerin hayati önemine dikkat çekildi.

"GÖREVİMİZ TIBBIN TÜM İMKANLARINI UYGULAMAK"

Prof. Dr. Mehmet Haberal, burada bir konuşma yaptı. Haberal konuşmasına kendi hocası da olan meme cerrahisi profesörü Hüsnü Göksel'i anarak başladı. Kaliteye ve hasta odaklı yaklaşıma vurgu yapan Haberal “Bizim görevimiz, hastalarımıza tıbbın sunduğu tüm imkanları en üst düzeyde uygulamaktır" dedi

Etkinlikte prodüktör ve perküsyonist Gerçek Dorman eşliğinde ritim gösterisi de düzenlendi.