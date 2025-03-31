Bayramda tatlı tüketimine dikkat! 'Çocuklara doğal meyve suları içirin'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 15:26

Güncelleme: 31.03.2025 - 15:26

Diyetisyen Gamze Söylemez, sağlıklı beslenme konusunda önemli tavsiyelerde bulunarak, "Daha çok bitkisel protein olan kuru baklagilleri tüketebilirsiniz. Sıvı tüketiminde çay ve kahve, suyun yerini tam anlamıyla tutmaz. Bu nedenle çay ve kahve içilecekse daha açık ve demli olmamalı, yemeklerden en az yarım saat sonra tüketilmelidir. Her sofrada mutlaka koyu yeşil yapraklı sebzeler bulundurulmalıdır. Zeytinyağlı sebzelere önem verilmelidir. Havaların ısınmasıyla birlikte bahar aylarının mevsim sebzeleri de sofralarda mutlaka yer almalıdır" dedi.

Ramazan ayında beslenme düzeni hakkında da bilgiler veren Söylemez, "Ramazan'da özellikle kahvaltı, iki ara öğün ve bir ana öğün öneriyoruz. Ara öğünlerde bitkisel proteinler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, süt ve ayran tüketilebilir. Fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar da ara öğünlere dahil edilebilir. Cilt elastikiyeti ve parlaklığı için meyveler tüketilmelidir. Özellikle koyu renkli meyveler, yüksek antioksidan kapasiteleri nedeniyle ara öğünlerde yer almalıdır. Akşam yemeğinden sonraki ara öğünde ise tatlı tüketimi yerine kuru meyvelere yönelmek daha sağlıklı olacaktır. Kuru kayısı, kuru hurma, kuru incir gibi kuru meyveler, tatlı ihtiyacını önemli ölçüde azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN ŞEKER TÜKETİMİNE DİKKAT

Ramazan Bayramı'nda çocuklara çok fazla çikolata ikram edildiğine dikkat çeken Söylemez, "Çocuklara daha doğal şeker içeren meyve suları ikram edilebilir. Rafine şeker eklenmeyen meyve suları, çocukların büyüme ve beyin gelişimi açısından olumlu etkiler sağlayacaktır. Şekerli atıştırmalıklar yerine, ev yapımı sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Çocukluk döneminde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, ilerleyen yaşlarda da bilinçli beslenmeyi destekleyecektir" diye konuştu.

BAYRAMDA TATLI TÜKETİMİNE DİKKAT

Ramazan Bayramı'nda tatlı tüketiminin en sık karşılaşılan beslenme sorunlarından biri olduğunu belirten Söylemez, "Bayramda tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, daha çok sütlü tatlıların tercih edilmesidir. Şerbetli tatlılar kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşürebileceği için özellikle diyabet, kolesterol ve kalp hastalığı olan bireyler için risk oluşturabilir. Gebe danışanlarımı da bu konuda özellikle uyarıyorum. Tatlı tüketimini yemeklerden en az iki saat sonra sindirim tamamlandıktan sonra yapmak metabolizma açısından daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, tatlı tüketimini gün içine yayarak porsiyon kontrolü sağlamak önemlidir. Her tatlı tüketiminden sonra bol su içmek ve egzersiz yapmak sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır" dedi.