Beslenme ve Diyet uzmanı bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri sıraladı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:24

Güncelleme: 07.11.2024 - 10:24

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Semahat Burcu Sel, bağışıklık sistemini güçlendiren besinler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bağışıklık sistemini desteklemek için dengeli bir diyetin gerekliliğini vurgulayan Sel, sebze, meyve, tam tahıllar, protein ve sağlıklı yağların yeterli miktarda alınması gerektiğini belirtti. Enerji ihtiyacının karşılanması için protein, lif, vitamin ve minerallerden zengin, enerji yoğunluğu yüksek bir beslenme önerdi. Ayrıca, su tüketiminin günlük 1,5-3 litre arasında olmasının önemine dikkat çekti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN VİTAMİN, MİNERAL VE ANTİOKSİDANLARIN ÖNEMİ

Diyetisyen Semahat Burcu Sel, C vitamini, çinko ve antioksidan içeren besinlerin bağışıklık sistemi için olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Kaliteli uyku ve düzenli egzersizin de bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade eden Sel, yetişkinlerin 7-9 saat uyuması gerektiğini belirtti. Orta düzeyde düzenli egzersizin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, stresi azaltmanın ise bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkileri azalttığını aktardı. Yoga, nefes egzersizleri ve hobilere zaman ayırmanın stres yönetiminde faydalı olacağını söyledi.

SU TÜKETİMİ VE EL HİJYENİNİN ÖNEMİ

Diyetisyen Sel, suyun bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu, vücudun detoksifikasyon süreçlerini destekleyerek bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olduğunu belirtti. Herkesin günlük 1,5-3 litre arası su tüketmesi gerektiğini vurgulayan Sel, ayrıca sık sık el yıkamanın da hastalıklardan korunmada etkili bir yöntem olduğunu belirtti.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BESİNLER

Sel, bağışıklığı destekleyen besinler arasında zencefilin öne çıktığını ve solunum yollarını açıcı, sindirimi düzenleyici, toksin atıcı ve antiseptik özellikleri bulunduğunu açıkladı. Zencefilin çorbalarda, sebze yemeklerinde ve salatalarda kullanılabileceğini belirtti.

Omega-3 yağ asitlerinin de bağışıklık, beyin, sinir sistemi, psikoloji ve kalp damar sağlığı için önemli olduğunu söyleyen Sel, balık mevsiminin başlamasıyla haftada iki gün balık tüketmenin bağışıklık sistemi için faydalı olacağını kaydetti. Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumların da magnezyum, E vitamini, Omega-3 ve çinko içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade etti.

BAĞIŞIKLIK İÇİN BİTKİSEL ÇAYLAR: OOLONG VE ROOIBOS ÇAYI

Diyetisyen Sel, oolong çayının antioksidan etkisinin yüksek olduğunu belirterek, bu çayın siyah çay ve yeşil çayın birleşimi olduğunu ve bağışıklık için güçlü bir destek sağladığını aktardı. Çocuklar için güvenle kullanılabilen rooibos çayının da antioksidan oranının yüksek olduğunu vurguladı.

EKİNEZYA, BETA-GLUKAN VE GİNSENG’İN BAĞIŞIKLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ekinezya bitkisinin, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi olduğunu ve soğuk algınlığına yol açan virüslere karşı fayda sağladığını belirten Sel, özellikle boğaz ve akciğerlerde iltihaba yol açan virüslerin etkisini azaltmada etkili olduğunu söyledi.

Beta-glukanın bağırsak ve bağışıklık sağlığı için kuvvetli etkileri olduğunu söyleyen Sel, yulaf ve ekmek mayasında bulunan beta-glukanın kolesterolü ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu belirtti. Kan şekeri dengesine de katkı sağlayan bu karbonhidrat, kahvaltıda ve ara öğünlerde kullanılabilir.

Ginseng’in yorgunluk ve bitkinlik durumlarında vücut direncini arttırdığını ifade eden Sel, bağışıklık sistemini destekleyen bu bitkinin aynı zamanda kan şekerini düzenleyici, sinir sistemini dengeleyici etkileriyle öne çıktığını aktardı.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRME İÇİN ÖNERİLER

Diyetisyen Semahat Burcu Sel’in bağışıklık sistemini desteklemek için sıraladığı öneriler:

C vitamini, çinko ve antioksidan içeren gıdalar tüketin.

Kaliteli bir uyku için her gün 7-9 saat uyuyun.

Orta düzeyde düzenli egzersiz yapın.

Günlük 1,5-3 litre su için.

Stresi azaltmak için yoga, nefes egzersizleri veya hobilere zaman ayırın.

Ellerinizi sık sık yıkayın.

Daha güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli beslenmenin yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini vurgulayan Sel, doğal besinlerin tüketilmesinin bağışıklık sistemini desteklediğini belirtti.