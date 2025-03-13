Beyin pili hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

Yayınlanma: 13.03.2025 - 16:30

Güncelleme: 13.03.2025 - 16:30

İstanbul'da "Bir Beyin Düşünür, Dünya Değişir" sloganıyla gerçekleşen Beyin Farkındalık Haftası başladı. Açılış konferansında, beyin pili teknolojisinin sağladığı imkanlar ve geleceği ele alındı.

Her yıl mart ayının ikinci haftasında kutlanan Beyin Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak’ın "Beyin Stimülasyonunda Güncel Durum ve Gelecek" başlıklı konferansıyla başladı.

İNSAN ÖMRÜ UZADIKÇA ALZHEIMER VE PARKİNSON GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Beyin Farkındalık Haftası’nın önemine değinerek şu açıklamalarda bulundu:

"Bilim ve teknolojideki bunca gelişmeye rağmen beynimiz hâlâ büyük oranda gizemini koruyor. Kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde büyük ilerlemeler kaydedildi, bu da ortalama yaşam süresini artırdı. Ancak bu uzayan ömür, yaşla birlikte Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların görülme sıklığını da artırıyor. Bu nedenle, son 20-25 yıldır Beyin Farkındalık Haftası adıyla beyin sağlığı ve hastalıkları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenleniyor. Bizler de Atlas Üniversitesi olarak hafta boyunca sürecek çeşitli etkinlikler planladık.”

BEYİN PİLİ, PARKİNSON VE DİĞER HASTALIKLAR İÇİN UMUT OLUYOR

Beyin stimülasyonu (beyin pili) teknolojisinin birçok hastalık için umut verici olduğunu belirten Prof. Dr. Kocabıçak, şu bilgileri paylaştı:

"Derin beyin stimülasyonu, halk arasında bilinen adıyla beyin pili, özellikle Parkinson hastalığında etkin bir tedavi yöntemi. Gelecekte başka hastalıklarda da etkili olması bekleniyor. Parkinson’un yanı sıra hareket bozuklukları, esansiyel tremor (el titremesi), distoni (kas kasılmaları) gibi hastalıklarda da kullanılıyor. Ayrıca, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Tourette Sendromu (tik hastalığı), ağır depresyon ve epilepsi tedavisinde de tercih ediliyor.* Avrupa ve ABD’de yapılan son çalışmalar, beyin pilinin obezite, yeme bozuklukları, bağımlılıklar, Alzheimer ve otizm gibi hastalıklarda da kullanılabileceğini gösteriyor.”*

BEYİN BİLİMİNDE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

Beyin stimülasyonu teknolojisinin tıp dünyasında sınırları zorlayan bir gelişme olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kocabıçak, "Derin beyin stimülasyonu, beyin biliminde yeni bir çağın kapısını aralıyor" diyerek sözlerini tamamladı.