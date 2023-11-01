Bilim insanları yapay zekadan umutlu: 'Kanserin derecesini ve agresifliğini daha isabetli belirleyebilir'

Yayınlanma: 01.11.2023 - 15:28

Güncelleme: 01.11.2023 - 15:28

Yapay zeka, çıplak gözle görülemeyen detayları tanımlayarak yüzde 82 oranında doğru sonuçlar verdi. Laboratuvar analizlerinde ise başarı oranı yüzde 44’te kaldı.

Londra’daki Royal Marsden Hastanesi ve Kanser Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacılar, bu şekilde tedaviyi iyileştirilebileceğini ve her yıl binlerce kişinin yararlanabileceğini söyledi.

Uzmanlar aynı zamanda, diğer kanser türlerinin erken fark edilmesi potansiyelinden de heyecan duyduklarını belirtti.

Yapay zeka, meme kanserlerinin teşhisinde ve tedavi sürelerinin kısaltılmasında büyük bir potansiyel gösteriyor.

Bilgisayarlara büyük miktarlarda bilgi girilebiliyor ve tahmin yapmak, problem çözmek mümkün olabiliyor.

Royal Marsden Hastanesi’nden radyoloji uzmanı ve Kanser Araştırma Enstitüsü’nde kişiselleştirilmiş onkoloji görüntüleme profesörü Christina Messiou, “Bu ileri teknolojinin sunduğu potansiyelden müthiş heyecanlıyız. Daha hızlı tanı ve daha etkin kişiselleştirilmiş tedavilerle hastaların daha iyi sonuçlar almasını beraberinde getirebilir” dedi.

Tıp dergisi Lancet Onkoloji’de yayımlanan araştırmada, adlı, karın bölgesinin arkasında gelişen ve nadir görülen bir kanser türü olan retroperitoneal sarkom bulunan 170 hastanın görüntülemelerinde, gözle görülemeyen işaretleri bulmak için radyomiks adlı bir teknik kullanıldı.

Yapay zeka algoritması, bu görüntülemelerden elde edilen verilerle ABD ve Avrupa’daki diğer 89 hastanın görüntülemelerinde hastalığın saldırganlık derecesini, kanserli dokunun bir mikroskop altında incelendiği biyopsi işleminden çok daha doğru bir şekilde tespit etti.

Diş hemşiresi Tina McLaughlan’a geçen yıl Haziran’da karın bölgesinin arkasındaki sarkom nedeniyle çektiği karın ağrılarının ardından, doktorlar sorunu tespit edebilmek için bilgisayarlı tomografi (CT) yöntemini kullandı.

Biyopsi yapılmasının ise çok riskli olduğuna karar verdiler.

BBC Haziran 2022'de sarkom teşhisi konulan Tina, her üç ayda bir kontrole gidiyor.

65 yaşındaki McLaughlan’ın tümörü alındı ve şimdi üç ayda bir kontrol için Royal Marsdden Hastanesi'ne gidiyor.

MacLaughlan yapay zeka deneyinin bir parçası olmamakla birlikte, yeni tekniğin diğer hastalara faydalı olacağını söylüyor.

“Doktora gidiyorsunuz ve ilk görüntülemede size neler olduğunu söyleyemiyorlar. Tüm tedavim sırasında, ameliyat sonrasındaki histoloji testlerine dek, bana ne olduğunu söylemediler. Dolayısıyla, ne olduğunu derhal bilmek faydalı olur. Umarım daha hızlı teşhisleri de beraberinde getirir.”

İngiltere’de her yıl 4300 kişiye bu kanser türü teşhisi konuyor. Prof. Messiou bu teknolojinin dünya çapında kullanılmasıyla, yüksek riskli hastalara özgün tedaviler verilebileceğini, düşük riskli hastaların da gereksiz tedavilerden kaçınabileceğini söylüyor.

Kanser Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Paul Hang da, “Bu teknolojinin sarkom hastalarının yaşamlarını dönüştürme potansiyeli var. Böylece tümörlerinin biyolojik özelliklerine göre kişiselleştirilmiş tedavi planları geliştirebilir” dedi.