Biden imzaladı: ABD'den yapay zekâ hamlesi

Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:32

Güncelleme: 31.10.2023 - 11:51

ABD Başkanı Joe Biden dün akşam imzaladığı başkanlık kararnamesiyle yapay zekânın tüketiciler, çalışanlar, azınlık grupları ve ulusal güvenlik açısından yarattığı riskleri azaltmayı hedefliyor.

Beyaz Saray'da imzalanan kararname, ABD ulusal güvenliği, ekonomisi, kamu sağlığı veya güvenliği için risk oluşturan yapay zekâ sistemlerini geliştirenlerin güvenlik testlerinin sonuçlarını 'Savunma Üretimi Yasası' doğrultusunda kamuya açıklamadan önce ABD hükümetiyle paylaşmalarını zorunlu kılıyor.

Kararname ayrıca kurumları bu testler için standartlar belirlemeye ve ilgili kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve siber güvenlik risklerini ele almaya yönlendiriyor.

Biden, "Yapay zekânın vaatlerini gerçekleştirmek ve risklerden kaçınmak için bu teknolojiyi yönetmemiz gerekiyor. Yanlış ellerde yapay zekâ, bilgisayar korsanlarının yazılımdaki açıklardan yararlanmalarını kolaylaştırabilir" dedi.

Biden'ın kararnamesi, şimdiye kadar sınırlı düzenlemelerin olduğu bir ortamda kabiliyet ve popülaritesini hızla arttıran yapay zekâ konusunda yönetimin, belli parametreler oluşturma amaçlı son adımı oldu.

OpenAI, Alphabet ve Meta Platforms gibi yapay zekâ şirketleri daha önce gönüllü olarak yapay zekâ teknolojisini daha güvenli hâle getirmek için yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriğe filigran (watermark) eklemeyi kabul etmişti. Biden'ın imzaladığı kararaname, bu vaatlerin ötesine geçti.

KİMLİK DOĞRULAMA VE ETİKETLEME!

Beyaz Saray kararname kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı'nın hükümet iletişim kanallarının açık olduğundan emin olmak için, yapay zekânın oluşturduğu etiket öğelerine "içerik kimlik doğrulaması ve özel bir etiketleme olan filigranlama konusunda kılavuz geliştireceğini" belirtti.

ABD'li yetkililer, ayrıca yapay zekânın ayrımcılık ve insan haklarına yönelik ihlal riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulundular. Biden'ın kararnamesi, ev sahiplerine, federal yardım programlarına ve federal sözleşmeli kuruluşlara, "yapay zekâ algoritmalarının ayrımcılığı şiddetlendirmek için kullanılmasını önlemek için" rehberlik çağrısında bulunarak, bu ihlalleri gidermeyi amaçlıyor.

Kararnamede işten çıkarma dahil yapay zekânın işçilere verebileceği zararları ele almak için "en iyi uygulamaların" geliştirilmesi çağrısında bulunuluyor ve istihdam piyasası üzerindeki etkilerine yönelik bir rapor talep ediliyor.