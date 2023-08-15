Bin kişi olmayan bölgeye aile hekimi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2023 - 04:00

Sağlık Bakanlığı, 2023 bütçe teklifi raporunda aile sağlığı birim sayısını 32 bin 190 olarak açıkladı. Buna göre birim başına 2 bin 700 nüfus düşüyor. Ancak Ankara’da Çankaya bölgesinde bulunan nüfusu binin altında olan bir köyde aile hekimliği birimi açıldı. Aile hekimi, “nüfus kaydı” için kampanya yapmak zorunda kaldı. Yine Çankaya’da bazı aile sağlığı merkezleri 3 bin civarı nüfusa sahip olduğundan yurttaşların kaydına kapalı. Bakanlık, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde “mekân” yokluğu nedeniyle yeni merkez açmıyor.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamusal olduğunu belirten SES Ankara Başkanı Kubilay Yalçınkaya, bakanlığın aile hekimliği için standart belirlemesi gerektiğini söyledi. Yalçınkaya, “Nüfusun çok olduğu yerde yetersiz, az olduğu yerde fazla ASM planlaması var. Bu sağlık hizmetlerinin yozlaşmasına neden oluyor” dedi.

