Bir öğrencinin HPV virüsü taşıdığı gerekçesiyle yurttan uzaklaştırılması tepki çekti: ‘Bilim dışı, cahilce bir yaklaşım’

Yayınlanma: 14.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2023 - 04:00

KYK’de (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören ve KYK yurdunda kalan bir öğrenci, rahim ağzı kanserine neden olabilen HPV virüsü taşıdığı iddiasıyla yönetime şikâyet edildi. HPV testi olan öğrencinin, İzmit Kaymakamlığı’ndan yurt müdürlüğüne gönderilen yazıyla uzaklaştırılması tartışma yarattı.

Kaymakamlık yazısında, “Öğrencimizin HPV testi sonucunu beklemesi ve oda arkadaşlarının da sağlık açısından risk altında olması nedeniyle virüsü taşımadığına ilişkin test sonucu ve rapor istenmiştir” dendi. “Kurumun gerekli gördüğü hâllerde öğrenciden akıl ve ruh sağlığı veya bulaşıcı hastalık olmadığına ilişkin rapor isteyebileceğinin” belirtildiği yazıda “Raporun sunulmaması halinde öğrencinin kurumla ilişiği kesilir” ifadelerine yer verildi. Yurttan uzaklaştırılan öğrenci şehirden ayrıldı.

‘MİTLER ÇOĞALDI’

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Genel Koordinatörü Pelin Anılan, “HIV ile başlayan ve çeşitli enfeksiyonlarla devam eden bir süreç. HPV son yıllarda daha görünür olmaya başladıkça hatalı içerikler ve mitler çoğalmaya başladı” dedi.

HPV’nin sadece cinsel yolla aktarıldığını ve çok fazla tipinin olduğunu kaydeden Anılan, “Bunlar korumasız cinsel ilişki yoluyla veya genitallerin doğrudan deri temasıyla aktarılması mümkün olan enfeksiyonlar. Ortak tuvalet, havlu, banyo kullanımı kesinlikle HPV aktarım yolu değil” ifadelerini kullandı. Sağlık bilgisinin “mahrem” olduğunun altını çizen Anılan, “Bu bilgi öğrencinin onayı olmadan yaygınlaştırılıyor, kişinin barınma hakkına varana kadar geniş çaplı bir hak ihlaline sebep oluyor” diye konuştu. Anılan, cinsellik eğitiminin kritik olduğunu vurgularken “Medeni duruma bakılarak genç bir kadının etiketlendiği görüyoruz” dedi. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu yürütme kurulu üyesi Adalet Çıbık ise “Bilgi kirliliği öğrencimizin hayatını karartmış durumda. HPV, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık değil. Ortak alanlardan aktarılmaz. Bilim ve hukuk dışı, cahilce yaklaşım” değerlendirmesinde bulundu.

