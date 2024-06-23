Botoksla migren tedavisi: Uzman görüşleri ve yöntemler

Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:42

Güncelleme: 23.06.2024 - 11:42

Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. İlknur Altaylı Ener, botoksun estetik uygulamalar başta olmak üzere birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabildiğini belirtti. Dr. Ener, özellikle migren tedavisinde botoksun başarıyla kullanıldığını vurguladı.

Migren, baş ağrısının en sık görülen türlerinden biri olup, hastaların iş ve sosyal yaşamlarını ciddi oranda düşüren bir rahatsızlıktır. Migren botoksu, bu ağrıların tedavisinde konforlu bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Dünya nüfusunun %2 ile %15’ini etkileyen migren, kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülmektedir.

Dr. Ener, migren tedavisinin çeşitli medikal basamakları içerdiğini belirterek, "En az 3 ay boyunca, her ay 15 veya daha fazla günde migren ağrıları yaşıyorsanız ve migren ilaç tedavileri artık yetersiz kalıyor, ağrılarınız beklenen azalmayı sağlamıyor ve yaşam kalitenizde istenilen düzelmeyi sağlamıyorsa, migren botoksu ile bu ağrılarınızdan kurtulmanız mümkün olabilir. Kronik migren teşhisi alan ve bir ayda en az 8 migren atağı yaşayan kişiler botoks tedavisini düşünmelidir. Ayrıca bir ayda 15 veya daha fazla günde baş ağrısı yaşayan, gerilim tipi dahil tüm hastaların botoks ile kendini mutlu etmesi gerekmektedir" dedi.

BOTOKSUN NÖROLOJİK HASTALIKLARDAKİ YERİ

Botoksun birçok nörolojik hastalık tedavisinde kullanıldığını belirten Dr. Ener, "Uzun yıllardır kullanılmakta iken, 2010 yılından itibaren FDA onaylı olarak kronik migrenin önleyici tedavisinde oldukça etkin bir yöntem olarak yerini almıştır. Botoks tedavisi ile kronik migren ataklarının sıklığının azaldığı, bu hastaların tedaviden oldukça fayda sağladığı ve yaşam kalitesinin ciddi şekilde arttığı birçok çalışmada kanıtlanmıştır" şeklinde konuştu.

MİGREN BOTOKSU UYGULAMASI

Migren botoksu tedavisi sadece 15 dakika sürmekte ve klinik muayene odasında yapılır. Başın belirli bölgelerine küçük dozlar halinde uygulanan botoks, çok ince iğneler kullanılarak yapılır ve hasta ağrı hissetmez. Bu işlem, kas kasılmalarını ve sinir uçlarında ağrı iletiminde yer alan kimyasalların salınımını engeller. Genel prosedür, 3 ay ara ile 3 tedavi dozudur.

UYGULAMA SONRASI ÖNERİLER

Dr. Ener, migren botoks uygulaması sonrası dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "2 gün boyunca kan sulandırıcılardan, sıcak su, hamam, sauna ve ağır sportif faaliyetlerden kaçınmak gerekmektedir. En önemli hususlardan biri, migren botoksu uygulama ihtiyacının bir nöroloji hekimi tarafından belirlenmesi ve nöroloji hekimi veya bu konuda eğitim almış bir hekim tarafından uygulanmasıdır."