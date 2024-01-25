Yedikçe başınız çatlayacak! Migreni tetikleyen besinler

Yayınlanma: 25.01.2024 - 19:59

Güncelleme: 25.01.2024 - 19:59

Yediğimiz ve içtiğimiz şeyler de dahil olmak üzere pek çok şey migren atağını tetikleyebilir. Uzmanlardan yapılan açıklamaya göre migreni tetikleyen gıdalar sadece başka tetikleyicilerle birleştiğinde olumsuz etki yapıyor. İşte dayanılmaz migren rahatsızlığını tetikleyen yiyecekler...

KAFEİN

Çok fazla kafein almak ve kafein yoksunluğu yaşamak migren veya baş ağrılarına neden olabilir.

YAPAY TATLANDIRICILAR

İşlenmiş gıdaların çoğu yapay tatlandırıcılar içerir. Bunlar yiyecek ve içeceklere tatlılık katmak için eklenen şeker alternatifleridir. Ancak bu tatlandırıcılar migrene neden olabilir. Özellikle aspartamın migren ataklarını tetiklediği düşünülmektedir.

MSG İÇEREN GIDALAR

Monosodyum glutamat (MSG), vücudumuzda doğal olarak bulunan glutamik asidin sodyum tuzudur. MSG belirli gıdalarda bulunur ve birçok gıdada gıda katkı maddesi olarak bulunur. Yemesi güvenli kabul ediliyor ancak bazı araştırmacılar bunu migren ataklarıyla ilişkilendiriyor.

İŞLENMİŞ ETLER

Şarküteri etleri, jambon, sosisli sandviçler ve sosisler dahil olmak üzere kurutulmuş etlerin tümü, rengini ve lezzetini koruyan, nitrat adı verilen koruyucu maddeler içerir. Bu gıdalar, beyindeki kan damarlarını genişlettiği düşünülen nitrik oksidi kana salabilir. Nitrik oksidin migrene neden olabileceği veya migrene katkıda bulunabileceğine dair kanıtlar bulundu.

TURŞU VE FERMENTE GIDALAR

Salamura ve fermente gıdalar da yüksek miktarda tiramin içerebilir. Bu nedenle kombucha çayından, salatalık turşusuna birbirinden farklı besin, migreninizi tetikleyebilir.